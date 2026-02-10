台中東勢民宅暗夜竄大火！ 「祖孫3人」受困2樓陽台獲救

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台中市東勢區東蘭路今（10）日凌晨驚傳透天厝火警，屋內祖孫三人受困，緊急逃往二樓陽台待援。消防隊員趕抵後迅速協助脫困，三人送醫後均無生命危險，火勢於凌晨1時14分許撲滅。

台中市東勢區東蘭路今（10）日凌晨驚傳透天厝火警。(圖／翻攝畫面)

台中市消防局指出，凌晨0時45分接獲通報，東勢區東蘭路一棟三層樓透天厝起火，立即派遣第二大隊及東勢分隊等6個單位，共出動消防車15輛、人員32名，由副大隊長趙冠斐擔任現場指揮。

抵達現場時，一樓竄出濃煙，屋內82歲徐姓阿公、45歲張姓母親及17歲徐姓女兒受困二樓陽台。消防人員立即架設梯子，成功將三人救出。母女二人意識清楚，分別送往東勢農民醫院及衛福部豐原醫院預防性治療；阿公因呼吸不適送往東勢農民醫院救治，所幸暫無大礙。

消防隊員同時破壞一樓大門進入屋內滅火，火勢於凌晨1時14分控制並撲滅。燃燒範圍主要集中在客廳前側雜物及電器，面積約1平方公尺，詳細起火原因仍待火調人員釐清。

