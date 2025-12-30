台中東勢獨角仙公園明年1月完工 獨角仙先躍上人行號誌燈

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區獨角仙生態公園將於明年1月完工，民眾最近發現在東勢區第三橫街、忠孝街口的人行號誌燈，竟出現會動的獨角仙，覺得十分有趣又驚喜；台中市政府交通局表示，這是結合城市意象的創意行人燈，以宣導行人安全，後續也會搭配獨角仙公園闢建時程，結合周邊行人穿越安全及園區意象建置創意行人燈。

民眾最近行經東勢第三橫街、忠孝街口，發現人行號誌燈上方竟有獨角仙爬行，十分有趣。立委蔡其昌山線服務處主任詹智翔表示，這是大山城第一座融合地景的行人號誌，當晚經過看到非常驚喜，讓大家走路多幾分趣味，也更注意號誌提升安全，期待很快可以在獨角仙公園看到更多獨角仙。

台中市交通局表示，近年為宣導行人安全，交通局持續配合在地特色及需求設置創意行人燈，例如科博館的恐龍、勤美綠園道的小狗等，後續也會搭配獨角仙公園闢建時程，結合周邊行人穿越安全以及園區意象建置創意行人燈。未來也將持續在人潮較多的商圈等路口研議設置特色號誌宣導，提醒民眾過馬路時注意停看聽，提昇交通安全。

台中市建設局今年3月動工，在東勢區客家文化園區南側空地興建獨角仙生態公園，積約4400平方公尺，地方人士並將捐出上百隻獨角仙，讓民眾有更多的獨角仙可觀察，建設局強調，這是全台「獨」一無二的「獨角仙」主題公園，公園設計帶入生態主題，並涵蓋東勢客家文化元素，結合客家圍龍屋為空間元素，讓獨角仙生態公園成為一座具環境教育場域的綠色開放空間園區，內含主題遊具「獨角仙雙塔滑梯」，還有72變多元闖關遊戲、圍龍屋意象遊戲通道及生態撫育區設施工程等，預計於明年1月完工。

