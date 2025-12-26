台中東勢許良宇圖書館啟用 延續愛子精神照顧孩童

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市東勢區的「許良宇圖書館」今天啟用。企業家許良宇英年早逝，父母為延續兒子的精神，捐出遺產在家鄉蓋圖書館，市長盧秀燕表示，這是1座愛的圖書館，照顧山城孩童。

許良宇於2017年前往日本出差時車禍過世，38歲的人生就此畫上休止符，許景堂夫妻面對獨子從此永別，他們想著要為兒子實踐生前念茲在茲的回饋社會理念，捐出新台幣1.2億元，在故鄉東勢區興建圖書館，贈與台中市政府。

許良宇圖書館今天啟用，盧秀燕致詞表示，她把許良宇圖書館定義為1座「愛的圖書館」。在許父、許母捐贈圖書館時，將對許良宇個人的愛，化為對社會的大愛。建築師的設計將許良宇名字高高置於圖書館上，就像山城的1座燈塔，守護、照亮著大家。

台中市文化局補充說明，許父、許母秉持兒子「取之於社會、用之於社會」的信念，慨捐1.2億元，市府編列逾7300萬元進行裝修與停車場經費，龍寶建設結合多家共善廠商捐建建材、總價值逾3700萬元，公私協力將對孩子的思念與祝福，轉化為全民共享的公共資產。

台中市圖書館提到，許良宇圖書館為3樓的建築，以分齡、分眾規劃設計，為不同閱讀族群提供專屬的閱讀空間。圖書館2樓規劃「許良宇圖書館特展」，收藏許良宇的篆刻作品集、畫作與喜愛的書籍。（編輯：黃世雅）1141226