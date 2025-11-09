台中東勢「愛情從一杯咖啡開始」單身聯誼 配對率近九成

參加者體驗手沖咖啡，找到屬於自己的風味密碼。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府民政局攜手東勢戶政所舉辦「愛情，從一杯咖啡開始！」單身聯誼活動，帶領三十九位單身男女走進東勢四角林咖啡莊園，展開一場瀰漫咖啡香氣與粉紅浪漫的幸福邂逅。民政局長吳世瑋表示，活動促成十七對有緣人互表心意，配對率高達八成九。

吳世瑋指出，活動以在地食農體驗為主軸，選在環境優美的「東勢四角林咖啡莊園」舉行，園區林木蓊鬱、芬多精瀰漫，栽植超過八千株咖啡樹，參加者在翠綠山林與咖啡香氣的環抱中，體驗IG打卡、咖啡手作與趣味團體遊戲，互動與歡笑中拉近彼此距離，浪漫在自然清新的氛圍中悄然萌芽，譜出專屬於東勢的幸福樂章。

廣告 廣告

東勢戶政所主任連詩季表示，活動以「咖啡輕旅行」破冰遊戲揭開序幕，參加者透過填寫資料尋找「有緣人」分組互動，講師帶領走入咖啡園區，採摘咖啡苗並製作小盆栽，留下獨特紀念；午宴時光安排有獎徵答、推薦台中美食及趣味拼圖小遊戲，參加者在輕鬆氛圍中自然交流、拉近距離；午後由園區講師指導手沖咖啡技巧，大家沖煮、品嚐香醇咖啡與甜點，單身朋友在咖啡香氣環繞下展開浪漫邂逅。

（記者徐義雄攝）

活動在綠意盎然的咖啡園中展開，結合咖啡香氣與趣味手作，打造趣味與紓壓兼具的交友體驗，現場準備精美筷子小禮作為參加禮，象徵「成雙成對、快快結婚」的美好寓意。