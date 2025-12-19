台中東區再添新綠亮點 十甲公園完工啟用

十甲公園完工啟用，打造宜居共融的友善城市空間





台中市府持續推動城市綠地營造與環境改善工程，為提升居住品質與都市景觀，市府建設局投入約1,000萬元辦理「東區兒177用地綠美化工程」，已於11月底順利完工，並於19日正式開放使用。經與地方充分溝通討論後，為呼應鄰里型公園的在地意象，公園以所在地「十甲里」命名為「十甲公園」，並以香氛療癒花園為設計主軸，結合草坪、休憩設施與友善環境規劃，打造居民共享的清新綠意新場域。

透過種植香氛植栽，營造舒適療癒的公園環境

建設局長陳大田表示，十甲公園基地面積約2,703平方公尺，周邊住宅密集，鄰近商業區及東英棒壘球場，是東區重要的生活節點。然而過去因長期遭違法占用，環境雜亂、公共空間機能不足。為回應地方期待，市府建設局於今年3月舉辦地方說明會，邀集地方議員、里長及社區居民共同參與討論，將民眾意見納入設計規劃，讓公園更貼近居民實際需求；並於4月完成場地清除作業，順利爭取經費啟動綠地改善工程，以「友善、共融、綠意、文化」為核心理念，將閒置空間轉化為東區居民日常休憩、親子共遊及社區交流的新據點。

廣告 廣告

建設局指出，此次完工的第一期工程著重於公園基礎環境改善與綠地品質提升，包括優化主次出入口動線、提升步道連結性、強化夜間照明安全，並增設水電管線及休憩座椅等基礎設施，提升整體使用便利性與安全性。同時加強周邊綠帶配置，於鄰近加油站及後方待拆除建物前設置炮仗花架作為視覺緩衝，改善景觀視野，並妥善保留基地內既有大樹，延續生態價值，維繫城市綠意。

十甲公園設置充足夜間照明，讓民眾舒適體驗公園環境

建設局進一步表示，後續將推動第二期工程，規劃以「共融遊戲場」為核心，融入在地文化意象，打造兼具特色與多元使用性的兒童遊戲空間。未來也將串聯同區的三賢公園、東英棒壘球場，以及鄰近太平區的馬卡龍公園，逐步形塑連續的綠色遊憩網絡。市府期盼透過綠地串聯與友善空間的持續推動，讓城市每個角落都成為居民共享的生活綠洲，促進社區交流，全面提升城市生活品質，落實「台中美樂地」的整體願景。

更多新聞推薦

● 淡水金色水岸六大主題光雕 12/20浪漫登場