台中東區恊園好宅17FUN 一起遇見姆明媽媽(Moomin Mama) 感受幸福氛圍

太陽餅超人公仔坐在恊園好宅二樓露台外側，展現台中好宅友善共融核心精神日間燈光開啟前-示意照片。（圖/都發局住宅處提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】一年一度的中台灣燈會將於台中市中央公園盛大開幕，今年以「幸福蜜馬」為主題，營造幸福溫馨的城市燈會氛圍。台中市「東區恊園好宅」特別設置來自芬蘭的知名角色「姆明媽媽(Moomin Mama)」氣模公仔，打造可愛療癒的社區打卡亮點，邀請民眾在燈會開幕前，走進東區恊園好宅社區，提前感受燈會元素融入生活空間的溫暖氛圍。

市長盧秀燕表示，今年中台灣燈會以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，選擇與芬蘭經典IP「姆明一族(The Moomins)」合作，主要有三項意義，一是芬蘭連續8年獲評為全球最幸福國家，與台中推動幸福城市理念相互呼應；二是姆明(Moomin)是居住在森林中的小生物其故事場景與中央公園的綠意空間契合；三是姆明一族(The Moomins)誕生適逢80週年，象徵人們對和平、包容與希望的共同嚮往，台中也期盼透過燈會傳遞充滿愛與溫度的城市精神。

姆明媽媽Moomin Mama公仔坐在恊園好宅草地，望向恊園好宅象徵溫暖守護夜間燈光開啟後-示意照片。（圖/都發局住宅處提供）

都發局住宅處長陳煒壬說明，「東區恊園好宅」基地前身為故總統行館「恊園」，園區內保留多棵珍貴老樹，規劃時以「與環境共生共融」為核心理念，主動縮減建築量體，保留約610坪的大面積開放綠地，打造結合鄰里公園概念的生態好宅。寬闊的綠意空間不僅延續基地原有的自然樣貌，也成為市民可親近、可停留的城市綠洲，與姆明一族(The Moomins)所象徵的森林、自然與療癒意象相呼應，因此特別規劃在東區恊園好宅設置姆明媽媽(Moomin Mama)氣模公仔，讓幸福角色走進生活角落，為城市增添溫暖與療癒的景象。

陳處長表示，東區恊園好宅一樓空間設置「姆明媽媽(Moomin Mama)」氣模公仔，開放民眾拍照打卡、留下幸福合影；另於二樓空間設置台中社會住宅專屬IP「太陽餅超人」氣模公仔，象徵溫暖守護與在地特色，展現社會住宅友善共融、關懷居民的核心精神。

姆明媽媽Moomin Mama公仔坐在恊園好宅草地，望向恊園好宅象徵溫暖守護日間燈光開啟前-示意照片。（圖/都發局住宅處提供）

活動期間每日開放時間為上午10時至晚間8時，另考量社宅民眾居住隱私，一般民眾僅可於一樓開放空間活動與拍照，太陽餅超人則可自一樓往上取景拍攝，未開放民眾上樓參觀，敬請配合現場動線安排。此次設置的「姆明媽媽(Moomin Mama)」與「太陽餅超人」氣模公仔，即日起已完成設置，並開放民眾拍照打卡，讓市民在燈會正式開幕前，就能先行走進東區恊園好宅社區，感受幸福角色融入生活空間的幸福氛圍。