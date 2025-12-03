台中東區暗夜濺血！汽車美容店喬債務7煞設局持械痛毆討債3人

〔記者許國楨／台中報導〕台中東區一間汽車美容店今(3)日凌晨突成暴力現場，7名男女持鋁棒、木棍與武士刀痛毆3名討債男子，警方獲報火速集結20名快打警力趕赴，由於現場鐵門深鎖、嫌犯拒不開門，警方差點破門攻堅，最終仍成功壓制所有涉案人，將7人全數帶回，並查扣多支棍棒、武士刀及K他命，而3名傷者送醫幸無生命危險。

事發於今日凌晨2時50分，第三分局接獲報案指稱十甲東路上一間汽車美容店爆發鬥毆，警網趕抵時原本喧鬧場面卻瞬間安靜，店家鐵門緊閉、屋內卻明顯有人影晃動，警方喝令開門未果準備破壞鐵捲門，就在破門器具架好、鐵門即將被破壞前，屋內眾人瞬間態度一百八十度大轉彎，趕緊把門打開，被警方一舉壓制。

經查，衝突起因於一筆40多萬元債務，積欠款項黃姓女子(29歲)，原本與債主徐男(24歲)約在該汽車美容店內協商，未料雙方談判破裂，黃女不但未解決債務，反而找來洪男(34歲)、夏男、連男、黃男、張男與陳男等6名男性友人助陣，演變成7打3的火爆現場。

徐男與同行林男、張男3人抵達後，雙方原本只是口角，卻突然從屋內衝出多人，手持鋁棒、木棍、甚至武士刀包圍討債3人痛毆，導致3人頭部、臉部皆流血，雖然意識清楚，但已滿身是傷。

警方現場查扣棍棒、武士刀以及鋁棒還搜出毒品K他命，儘管洪男等7人無黑道幫派背景，但行為已構成妨害自由、聚眾鬥毆與毒品罪嫌，警詢後全案移送台中地檢署，後續朝組織犯罪條例偵辦。

