台中東協廣場附近爆噩耗！男「暴斃復古風超商外」

嚇壞附近民眾！台中的東協廣場附近一家裝潢走復古風的便利商店外，昨（15日）下午發生男子暴斃路邊的慘劇，警方趕來處理初判無外力介入，他的身分也曝光。

案發現場。（圖／民眾提供）

據轄區警方的調查，事發地點在成功路上，事發地點旁的超商，以木頭格柵、暖黃色系燈光打造的日式懷舊風格聞名，吸引不少民眾、遊客拍照打卡，警方是在昨天下午2點17分接獲多位民眾報案，均指稱「看到一位男子動也不動倒在地上」，立即派員會同救護人員趕往。

而警消趕抵時，救護人員檢傷發現該名男子已經沒有呼吸心跳，稍後確認已明顯死亡，未送醫當場轉交警方處理，而警方比對指紋查出死者是62歲的傅姓男子，是位街友，現場經鑑識、調閱監視器畫面得知沒有打鬥痕跡、無外力介入，經查傅男是在該便利商店外獨自徘徊一陣後突然倒地。

傅男的家屬也已被警方通知到場指認，對他的死因無異議，全案已報請台中地檢署，今天檢察官跟法醫將相驗釐清確切死因，也已連絡禮儀公司做後續處理。

