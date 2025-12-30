台中東山路晚間大停電 吳宗學：民眾誤以為戰事發生

北屯東山路晚間大停電，連麥當勞的燈都熄掉了。 圖：吳宗學/提供

[Newtalk新聞] 台中市北屯區東山路一段、軍和街一帶，昨（29）日晚間近9時發生大規模停電事故，影響範圍涵蓋東山路一段、軍和街、松竹五路一段、南興一路等區域，約9,675戶用電受到影響。北屯區市議員擬參選人吳宗學表示，有民眾緊張來電詢問，是否因近期國際情勢與總統言論，引發中共犯台等突發狀況。

吳宗學說，停電時間適逢下班返家尖峰時段，東山路車流量大，不少駕駛行經時發現沿線住戶與商家一片漆黑，連交通號誌也停擺，行車與公共安全引發民眾高度關切。

台電台中區營業處表示，停電原因為晚間8時53分饋線跳脫所致，台電人員第一時間趕赴現場搶修，並於晚間8時57分先行復電1,918戶，其餘7,757戶持續全力搶修中。

台電指出，搶修過程中同步透過自動化系統進行兩次轉供作業，隔離故障區間、縮小停電範圍，盡量降低受影響戶數，最終於晚間約10時25分完成全面復電。

吳宗學表示，晚間9時左右即接獲大量居民來電與簡訊，反映東山路一帶突發大面積停電，街道巷弄一片漆黑，民眾對夜間治安與交通安全感到憂心。期間甚至有民眾緊張來電詢問，是否因近期國際情勢與總統言論，引發中共犯台等突發狀況。

吳宗學隨即向民眾說明實際狀況、安撫情緒，並第一時間向台電工會副理事長 黃文峯反映，指出停電影響範圍橫跨軍功里、和平里、廍子里、舊社里等至少四個里，請求台電加派人力、加速搶修，盡快恢復供電。

吳宗學強調，東山路為北屯重要交通幹道，夜間停電不僅影響民生用電，也直接衝擊公共安全。包括軍功路上全友五金行原訂晚間9時30分打烊，因大停電導致鐵門無法關閉、下班時間延誤近1小時多；此外，交通號誌停擺亦提高交通事故風險，已同步提醒相關單位加強路口交通疏導，確保行車安全。

吳宗學也感謝台電公司第一線搶修人員的辛勞付出，迅速排除故障、恢復供電，維護市民朋友的用電權益與生活安全。

