台中東山高中晉級HBL全國8強 蔣偉民：再創高峰
【記者陳世長台中報導】114學年度高級中等學校籃球甲級聯賽（HBL）準決賽將於2月5至12日於新北市新莊、板橋體育館開打，台中市政府教育局長蔣偉民（20）日在台中市籃球運動中心為參加準決賽選手們授旗，並代表市長盧秀燕致贈加菜金，為教練及選手們加油打氣，期勉選手為8強賽做好準備，爭取再創隊史佳績，凱旋而歸。
蔣局長表示，東山高中男籃隊曾於108學年度獲得HBL殿軍，此次為了爭取晉級，與全國37隊競爭，歷經預賽、複賽，複賽期間拿下3連勝，雖掉落外卡戰，但小將們眾志成城，多位主力球員團隊合作，一路披荊斬棘晉級準決賽，戰到最後一天晉級全國8強，可謂是高潮迭起。
蔣局長說明，市府從國小普及化籃球開始，致力於籃球銜接，並感謝東山高中行政團隊、教練與家長的努力及台中市體育總會籃球委員會的支持，積極培訓基層選手，長期推動各項球類運動。教育局會持續編列預算補助學校球隊培訓經費，培育基層選手、完善相關軟硬體建設，也投入運動防護等資源，全力發展學校體育，歡迎各位市民朋友觀看直播賽事，一同為籃球小將們加油。
