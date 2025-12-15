台中東泉辣椒醬「辣中帶甜」成分卻沒糖 醫揭美味秘密：放心吃

台中名產之一「東泉辣椒醬」。（圖／翻攝自臉書／東泉-DongQuan）

被認為是台中名產之一的「東泉辣椒醬」，讓不少民眾無論吃哪種食物都要加這味。最近蔡明劼醫師指出，他最近才第一次吃到東泉辣椒醬，發現「辣中帶甜」很順口，但令他驚訝的是「糖分是零」，細看才發現是添加甜味劑；他也替甜味劑「闢謠」，其實適量的話可以放心享受。

蔡明劼醫師昨（14）日在臉書粉絲專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，他前陣子去台中旅遊，順手買了幾瓶被推薦的東泉辣椒醬，這也是他首次品嚐，吃了之後發現其辣中帶甜、風味獨特。出於醫師的職業習慣，蔡明劼特地查看瓶身營養標示，意外發現糖分竟標示為「0」，與實際口感形成強烈對比。

在蔡明劼醫師進一步檢視成分後，才發現東泉辣椒醬的甜味並非來自蔗糖，而是添加了蔗糖素與醋磺內酯鉀等非熱量甜味劑。而蔡明劼醫師表示，許多人一聽到甜味劑，直覺聯想到健康風險，但他強調，這樣的觀念其實已逐漸過時。

蔡明劼醫師引用2025年發表於國際期刊《NatureMetabolism》的研究指出，合理使用的前提下，非熱量甜味劑若能取代含糖食物，不僅有助於體重控制，也可能透過調整腸道菌相，對代謝與腸道健康帶來正面影響。不過他也提醒，甜味劑並非吃得越多越好，仍須注意攝取劑量、使用情境與整體飲食型態。

除此之外，蔡明劼醫師認為，對於需要控制體重或血糖的人來說，適度以甜味劑降低精製糖攝取，同時滿足味覺需求，反而是務實且理性的選擇。蔡明劼也呼籲民眾不必過度妖魔化甜味劑，但仍應以均衡飲食為原則，任何食物都無須神話，也不必過度恐慌，適量享用才是健康之道。

