台中東海女大生遭公車輾斃 今第3度調解確定破局

東海女大生遭公車撞死案，先前曾傳出巨業公司僅願賠30萬元引發議論，雙方今（24）日進行第3度協調，因肇事駕駛坦承超時上班，相關責任尚未確定故調解確定破局。

回顧此案，巨業客運305號公車去年9月某日行經台中宮原眼科旁，走在斑馬線上的東海大學學生林姓女子（20歲）遭撞死，另名女大生也受傷，肇事駕駛施姓男子今年4月遭依過失致死罪起訴，案件仍在法院審理中。

事後林女家屬發聲明表示保險公司拒絕理賠，而巨業客運也只願賠償30萬元，一度引起社會關注與批評，巨業公司隔天回應稱配合案件偵查程序並尊重家屬意願，當時尚未進行實質協商，也未曾表示30萬元和解，將依法積極進行協商，善盡公司應負責任。

全案今（24）日上午進行第3次調解，因施姓駕駛表示其行駛條件為上午6點至傍晚6點，但車禍發生當天車輛為晚間7點多發車，與駕駛條件不符，導致保險公司認定違規不理賠，也可確認巨業客運排班有問題；另巨業客運今未派人出席，未討論調解金額最後沒有結果，調解正式破局將由刑事庭處理。

林姓女大生母親表示，該負責的人要負起責任而不是一再推託，完全感受不到誠意，希望可以為此事伸張正義，也是對社會大眾有個交代，並說「不然大家走在路上都要提心吊膽，因為大家都可以為所欲為，社會就很亂？」

