台中東海、大甲火化場啟用AI判煙 砸百萬強化空品監控

台中市生命禮儀管理處投入總經費100萬元，分別於東海及大甲火化場建置AI判煙系統，透過智慧影像辨識技術即時掌握煙囪排放情形，避免廢氣異常排放，全面提升自主管理與空污防制效能。

東海殯儀館火化場排放煙囪 。（圖／ 台中市政府 提供）

民政局長吳世瑋指出，棺木內放置過多塑膠或合成纖維等陪葬品，在棺木火化破棺瞬間容易產生大量高溫廢氣，成為空污防制設備負荷的主要來源。導入的AI判煙系統一旦偵測到煙囪廢氣排放異常，系統會即時判讀並啟動爐間警報器，提醒火化爐爐師調整進氣量，避免異常排放持續發生。

為確保監測準確度，系統上線後將會每三個月進行一次調校，持續強化火化場空污排放的自主管理效能，提升操作人員現場應變效率。生命禮儀管理處長柯宏黛指出，台中市東海及大甲殯儀館近6年平均每年火化量約2.5萬具，殯葬需求持續增加。

正常時通報影像。（圖／ 台中市政府 提供）

柯宏黛表示，為營造更優質的治喪環境，市府近年積極汰換館內老舊火化爐具與空污防制設備，不僅提升火化效能，也有效降低污染物排放，改善周邊空氣品質。透過即時監控與精準管理，強化火化流程監控與管理，期盼在照顧家屬需求的同時，讓空污防治更到位，並兼顧環境永續與城市健康發展。

