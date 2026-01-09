台中東豐快挑戰工程 公老坪隧道鑽掘破170公尺

【記者陳世長台中報導】「東勢－豐原生活圈快速道路」最具挑戰性的「公老坪山隧道段工程」自去年10月進入隧道鑽掘階段以來，工程進度持續超前，目前鑽掘深度已突破170公尺。台中市政府建設局長陳大田（9）日親赴工地視察，除確保工程如期、如質推進外，也勉勵施工團隊持續全力以赴；現場山線議員幾乎全員到齊、及區長與多數里長等民意代表到場，見證重要里程碑，期盼工程早日完工，為山城地區帶來更便捷的交通動線，促進地方發展，開啟豐原通往石岡的嶄新通道。





陳局長表示，「公老坪山隧道段工程」是東豐快路道路全線最具挑戰性與困難性的工程，目前已完成隧道周圍邊坡保護整地，並前進挖掘達170公尺，持續朝118年全線貫通邁進，而隧道將依國道等級標準施作，採全周式防水膜工法，減少地下水流失並落實永續理念，全線採機械開挖、不進行爆破，降低對生態衝擊。



陳局長進一步表示，東豐快速道路是市長盧秀燕上任後高度重視的重大建設，總經費高達193億元，感謝在地議員與里長支持，同時也感謝立法院副院長江啟臣協助向中央協調，促成交通部及內政部共同挹注經費，為市府節省近120億元，使工程得以順利推動，完工後將串聯豐原、石岡、東勢、新社及和平，並強化山城對外交通，提供市民一條安全返家的道路。



建設局表示，「東勢－豐原生活圈快速道路」全線總經費約193.7億元，全長9.6公里；其中，東勢至石岡段工程正如火如荼施工中，預計於今年完工並優先開放通車。至於全線最具挑戰性的「公老坪山隧道段工程」，總經費約58億元、全長2.4公里，隧道長度達2公里，為台中市境內單一長度最長隧道；在建設團隊全力推進下，豐原端隧道口鑽掘深度已突破170公尺，石岡端亦同步施工，目標於118年全線貫通。



此外，交通部高速公路局已於113年4月16日核定「國道4號豐潭段立交增設案」，目前已進入設計階段，未來國道4號將可銜接東豐快速道路，形成由國道、快速道路至地方道路的完整交通網絡。



建設局說明，東豐快速道路工程完工後，將為東勢、石岡、豐原、新社、和平打造安全順暢的交通新走廊，不僅可有效縮短通勤時間、紓解台3線長年壅塞，並於地震、颱風等災害發生時，迅速提供救援與物資運輸動線，強化整體防災韌性；同時串聯觀光景點與產業聚落，分散車流、提升運輸效率，帶動山城地區交通品質與發展競爭力。



今日工程視察，市議員吳振嘉、陳本添、陳清龍、邱愛珊、古秀英、市府客家事務委員會主委江俊龍、豐原區長洪峰明、石岡區長徐天龍及在地里長到場。