台中松鶴部落泰雅獵寮啟用

台八線松鶴部落「久良栖森林療癒步道」啟用，為森林療癒步道增添文化意涵，注入深層的人文精神。（記者徐義雄攝）

林保署台中分署於台八線松鶴部落「久良栖森林療癒步道」舉行泰雅獵寮啟用活動，部落頭目以泰雅古語向祖靈祈福，當地和平區代表、部落耆老、部落居民及德芙蘭國小師生共同見證，為森林療癒步道增添文化意涵，注入深層的人文精神。

台中分署表示，久良栖森林療癒步道泰雅獵寮是在地松鶴社區發展協會搭建，部落青年依循泰雅族傳統工法與山林智慧，運用八仙山事業區一一九林班的柳杉疏伐木，結合茅草與環境友善工法，打造長十二公尺、寬七公尺、高二點五公尺的傳統獵寮，與森林景觀和諧共存。

獵寮在泰雅文化中不只是狩獵時的暫歇空間，更承載著族人對山林的敬畏、生活智慧與世代相傳的文化記憶。

松鶴部落內的久良栖森林療癒基地為早期八仙山林場森林鐵路運行的路徑，台中分署以當地資源發展森林療癒，歷經兩年手作步道、森林療癒遊程規劃及人才培育，形成提供為森林療癒的場域。

這次建置泰雅獵寮，希望將原民文化體驗融入森林療癒活動，讓旅程不只是散步健行，更是一段結合文化傳承與五感體驗的探索過程。民眾在步道漫步、聆聽鳥鳴的山林，感受森林帶來的放鬆與療癒，並理解原住民族文化與永續山林的重要性。