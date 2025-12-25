台中松鶴部落重現泰雅族獵寮 久良栖步道傳承山林文化

台中市和平區松鶴部落「久良栖森林療癒步道」昨日舉行泰雅獵寮啟用活動，林業及自然保育署台中分署25日表示，獵寮長12公尺、寬7公尺、高2.5公尺。（圖／林業保育署台中分署）

重拾原民文化的山林印記，台中市和平區松鶴部落「久良栖森林療癒步道」昨日舉行泰雅獵寮啟用活動，林業及自然保育署台中分署25日表示，獵寮長12公尺、寬7公尺、高2.5公尺，整體花費22萬元，由部落青年依循泰雅族傳統工法，並採用八仙山事業區119林班的柳杉疏伐木製成，並說明獵寮在泰雅文化中不只是狩獵時的暫歇空間，更承載著族人對山林的敬畏等的文化記憶。

林業保育署台中分署昨於台八線松鶴部落「久良栖森林療癒步道」舉行泰雅獵寮啟用活動，獵寮建置花費為22萬元，經費為台中分署計畫支出，並由當地部工班在今年10月進場施工，12月中旬完工，昨也在部落頭目以泰雅古語向祖靈祈福聲中啟用，為森林療癒步道增添文化意涵，注入更深層的人文精神。

林業保育署台中分署說，久良栖森林療癒步道泰雅獵寮是由在地松鶴社區發展協會所搭建，部落青年依循泰雅族傳統工法與山林智慧，運用八仙山事業區119林班的柳杉疏伐木，結合茅草與環境友善工法，使獵寮與森林景觀和諧共存，整體長12公尺、寬7公尺、高2.5公尺。

林業保育署台中分署說明，久良栖森林療癒基地早期為八仙山林場森林鐵路運行的路徑，歷經2年，從手作步道、森林療癒遊程規畫及人才培育，逐步形成提供為森林療癒的場域，此次建置泰雅獵寮，便是希望能將原民文化體驗融入森林療癒活動，讓旅程不只是散步健行，更是一段結合文化傳承與五感體驗的探索過程。

林業保育署台中分署表示，未來也將攜手當地部落社區，結合步道、泰雅獵寮，推出文化導覽、環境教育及森林療癒相關活動，讓走入山林的旅人，放慢腳步親近文化，從森林中獲得療癒，在繁忙生活中找回身心靈平衡。

