台中板模工殺死討債男 法院撤銷科技監控檢抗告成功

台中一名板模工人去年在霧峰持刀刺死上門討債男子，台中地院判刑8年6月後一度撤銷電子腳鐐監控，檢方提抗告後台中高分院撤銷發回，最後地院更裁仍須科技監控。

台中地方法院。（圖／資料畫面）

檢警調查，嫌犯洪姓男子家住台中霧峰，去年9月高姓及鄭姓男子前往其住處討債，雙方爆發肢體衝突，洪男持料理刀猛刺2人，最後高男失血過多慘死、鄭男也身受重傷送醫，洪男遭逮後法院裁定羈押，今年5月偵結起訴後獲20萬元交保、並限制出境、出海，須受電子腳環科技監控。

案經台中地院國民法庭審理，法院考量洪男自首及防衛過當情狀，今年11月依殺人罪、殺人未遂罪判處8年6個月有期徒刑，事後主動撤銷電子腳環科技監控，檢察官不服提出抗告。

檢方認為洪男涉犯重罪判處重刑終局定罪可能性高，逃亡風險也升高，一審卻未充分說明理由即撤銷其電子監控令人費解，案經台中高分院審理，法官認為一審未就人權保障與公共利益衡平提出具體說明，撤銷原裁定並發回更裁。

案件發回台中地院12月26日再度開庭，洪男主張自己有正當工作不會逃亡，請求維持免配帶電子腳環監控，法官改變態度認為不乏交保限制住居仍潛逃案例，且其涉犯殺人罪刑度非輕仍有逃亡可能性，最後裁定須繼續配戴電子腳環及行動電話定位等科技監控，全案仍可抗告。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

