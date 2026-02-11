台中林火高警戒！啟動7座氣象觀測站守護山林安全
目前是乾燥季節，多地傳出山林和雜草大火，林業及自然保育署台中分署提前完成防火整備作業，全面啟動高警戒機制，在轄區內建置7座林火氣象觀測站，以科技防災，透過林火氣象站即時監測，強化森林火災防範作為，確保民眾遊憩安全。
林業保育署台中分署指出，林火氣象觀測站整合中央氣象署氣象資料與地理資訊系統（GIS），計算林火天氣指數（Fire Weather Index, FWI），即時掌握各地森林火災潛在風險，並將分析成果公布於網際網路「林火風險評估系統」，提供民眾查詢全台各地即時林火氣象指標。
為提升資訊可近性，台中分署於多處重要入山節點設置林火危險度自動顯示螢幕，包括東勢區雙崎工作站、清水鰲峰山公園入口、谷關篤銘橋頭、大雪山國家森林遊樂區、梨山加油站及武陵保育站，讓民眾於進入山區前即可掌握所在地林火風險等級。
林火危險度以五級燈號方式呈現，分別為綠燈（安全級）、藍燈（注意級）、黃燈（警告級）、橘燈（危險級）及紅燈（最危險級），提醒民眾留意用火行為與林地乾燥狀況，共同降低森林火災發生風險。
其他人也在看
年節壓力症候群不上身！ 醫曝3招心理防護罩輕鬆面對
農曆新年將至，正當大家開心忙著辦年貨、規劃團圓飯時，醫院診間卻出現不少因「過年焦慮」而求診的患者。亞東醫院精神暨心身醫學部醫師鄭惠仁指出，年節雖象徵團圓，但伴隨而來的社交壓力、經濟重擔與作息紊亂，往往成為心理健康的隱形殺手。鄭惠仁醫師提醒，民眾若發現自己出現莫名煩躁、失眠或胃痛，可能已陷入「年節壓力症候群」。
不是演習！台中荷槍憲警罕見同框 「期間限定」啟動最強維安
「銀行怎麼站著荷槍憲兵？」近日有民眾到台中市區金融機構辦事時，赫然發現門口不只有警察，還出現全副武裝、手持步槍的憲兵站崗，罕見畫面引發路人駐足圍觀，警方表示，這是春節前夕「期間限定」的憲警聯合勤務，專為重要節日安全維護工作而啟動，就是要讓民眾安心過好年。
焦點股：長聖細胞治療與再生醫療雙軌發展，創造獲利能力及長線成長動能
【財訊快報／徐玉君】國內細胞治療市占率最高的長聖(6712)，由於細胞製備與品質管理體系已順利通過AABB(美國血庫協會)國際認證，象徵公司細胞治療製造能力已全面接軌國際標準，有助於未來跨國臨床合作、技術授權與商業化布局。而去年長聖在細胞治療的細胞製備業績帶動下，自結稅前淨利達5.38億元，已創造每股稅前淨利6.14元。而於再生醫療領域部分，公司旗下異體CAR-T技術於實體癌治療的臨床開發與法規布局，均朝再生醫療製劑領先者目標邁進；其核心產品CAR001已進入臨床開發階段，並應用於轉移性大腸直腸癌與惡性多形性膠質母細胞瘤(GBM)等實體腫瘤適應症，根據CAR001治療後於部分個案觀察，相較治療前腫瘤體積顯著縮小(超過七成)，顯示具潛在初步療效訊號。再者，布局神經退化性疾病治療，成功開發全球首創具「主動導航」能力的αDAT-EV腦部導航外泌體平台，該平台可有效攜帶藥物穿透血腦屏障(BBB)，並精準導向巴金森氏症(PD)等相關受損神經區域，為神經退化性疾病治療開啟全新發展路徑，已於今年1月正式向美國FDA申請並完成Pre-IND Meeting，並規劃提出IND申請。展現細胞治療及再生醫療
香港首例23條「處理潛逃者資產」案 郭鳳儀父親被判有罪
香港流亡民運人士郭鳳儀(Anna Kwok)的父親郭賢生，因試圖終止女兒的保單並提領結餘被控違反國安法，香港法院今天(10日)裁定他罪名成立，這種針對民運人士家屬的行徑引發了國際社會批評。 68歲的郭賢生是第一個被控涉嫌「直接或間接處理潛逃者資金、金融資產與經濟資源」罪名、根據香港維護國家安全條例、也就是俗稱的香港基本法23條(Article 23)遭到起訴者。 郭鳳儀的兄長也因同樣罪名被捕，目前已被保釋。 郭鳳儀協助帶領位於美國的香港民主委員會(Hong Kong Democracy Council,HKDC)，是遭到香港國安警察通緝的34名海外活動人士之一。 郭鳳儀在2019年香港「反送中」運動時發起「全球登報眾籌計畫」，在2024年被香港保安局根據維護國家安全條例通緝，被指為危害國家安全罪行的潛逃者。她被控勾結外國勢力，遭懸賞100萬港元(12.74萬美元)通緝。 香港西九龍裁判法院今天裁定，由於郭鳳儀是逃犯，因此直接或間接處理她的保單屬於違法行為，判決郭賢生有罪。 法院尚未宣布他的刑期。
高金素梅沒聲押！吳思瑤批藍白無限延會：立委「司法保護傘」無縫接軌
無黨籍立委高金素梅的住家和立院辦公室遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等。民進黨立委吳思瑤今（11）日痛批，立院會期中非經院會決議否則沒法逮補、拘禁涉案的立委，藍白一再延長會期，讓會期之間無縫接軌，某種程度就是讓「司法保護傘」無縫接軌。她也表示，立院不該用延會、在院會否決司法的方式干預司法。
過年連假前全台放晴！氣象專家：大掃除好時機
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導春節連假將至，中央氣象今（11）日宣布，因鋒面通過關係，北部及東北部地區早晚偏涼。氣象專家林得恩指出，13日至小年...
好市多開發團隊拜會市府 看好台中有6店實力
（中央社記者郝雪卿台中11日電）美國零售巨頭好市多開發團隊昨天拜會台中市政府，與市長盧秀燕針對未來布局進行交流，雙方看好台中人口持續增加，未來在台中有上看6店的實力。
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
明變天北東降雨增！除夕起「2波冷空氣報到」 春節天氣一次看
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇指出，明（11）日鋒面通過，大台北、基隆北海岸、宜蘭到花東、恆春半島雨量增多，週四就會稍微趨緩。除夕起將連續有兩波東北季風增強南下影響，迎風面的北部、東半部降雨機會提高，溫度也下降轉涼，中南部不受影響，仍維持溫暖且較為穩定的天氣型態，日夜溫差變化較大。
過年前大掃除「把握這3天」！回暖高溫飆30℃ 專家曝：除夕再變天
春節連假即將到來，下週一（16日）就是農曆除夕，這幾天家家戶戶也陸續在「大掃除」，氣象專家林得恩就分享這幾日天氣，2/13（週五）至2/15（小年夜）期間，環境轉乾、水氣減少，各地大多是晴到多雲天氣，呼籲民眾可把握時間安排年前大掃除。
未來1週「2波變天」冷熱交替！一圖秒懂影響時序
生活中心／周希雯報導氣象署指出，今（11日）清晨鋒面快速通過，隨後東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部雲量偏多，基隆北海岸、東半部及恆春半島為陰短暫雨的天氣，北部山區及大臺北地區亦有零星降雨，外出請多注意。雖然寒流離開後各地回暖，不過氣象粉專提醒，「未來一週將有兩波東北季風南下」，可能讓北部、東半部天氣急遽轉變，之後短暫回暖後，除夕當天又有另一波東北季風南下。
補助預算剩68億！家電汰舊換新「折5000」要沒了 經濟部：今年最後一年
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導為加速淨零建築與能源轉型，經濟部能源署指出，家電汰舊換新補助政策獲得民眾與業界熱烈響應，今年為計畫最後一年，目...
礁溪旅館頂樓堆「寶特瓶」山！屋主稱為綠化
礁溪旅館頂樓堆「寶特瓶」山！屋主稱為綠化
寒流減弱回暖！過年天氣出爐 除夕起連3天降溫轉雨
今(10)日白天起至明(11日)上午冷空氣減弱，各地晴朗，氣象專家吳德榮指出，除夕(16日)中午前後東北季風增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫下降，下週初一、二大台北、東半部偶有局部短暫雨。
礁溪旅館頂樓堆滿寶特瓶引憂 環保局：私地無法罰
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭礁溪一間溫泉旅館的頂樓，被堆滿瓶瓶罐罐，除了有大量的保特瓶甚至還放沙拉油桶當地的風勢很強，民眾擔心雜物會墜落，更擔心茲生病媒蚊。無奈的是環保局去檢查沒有聞到異味，無法開罰只希望業者多加注意衛生和安全。眼前沒有樹海，卻有一片塑海，整個屋頂上，塑膠寶特瓶堆好堆滿，幾乎看不見頂樓原先模樣，這些瓶子有大有小，不乏夾雜一些雜物，還有好幾桶沙拉油，在旁邊堆成小山，附近住戶見到這幕，直呼太誇張了。民眾說：「抽菸啊，如果丟到那裡，燒起來怎麼辦，太離譜了嘛，沒看過。」這地點，就在宜蘭縣礁溪鄉，有民眾經過，發現這溫泉旅館頂樓，堆滿寶特瓶罐，擔心有安全疑慮，從下往上看，確實可以看到，有些瓶罐都已經凸出，看起來風一吹，就有墜落危險，也有人擔心，會不會衍生病媒蚊問題，或者堆積發出惡臭。記者VS.民眾說：「(如果你看到，經過的話，會不會擔心)，一定會的啊。」記者VS.民眾說：「昨天(8日)那個風大到，樹都快被吹倒，這個如果風太大，可能會掉下來啊，飛到其他地方怎麼辦。」民眾說：「走過去萬一被砸到，會很危險，我可能會繞過它那邊，或者是走騎樓裡面這樣子。」不過業者表示，是母親在頂樓種菜，利用寶特瓶灌水，再跟紙箱一起覆蓋在泥土上，是種地瓜葉用的，而環保局接獲檢舉，跟業者上樓稽查，雖然發現大量瓶罐，但蓋子緊閉沒有異味，加上場地屬於私有場所，依環保法規無法開罰。去年這些瓶罐就已經出現，業者補充，瓶子都洗過不是垃圾也不臭，但宜蘭縣府表示，仍會不定期派員勸導，希望業者自行移除，也會函請鄉公所確認，是否涉及公安問題，畢竟快過年了，大家都希望平平安安，別看到天降瓶瓶罐罐。 原始連結
又有冷空氣南下！「直逼大陸冷氣團」襲台時間曝
生活中心／楊佩怡報導早晚冷颼颼，中午暖呼呼！受輻射冷卻影響，今（10）日清晨依然冷得有感，雖然白天開始氣溫會明顯回升，但中南部的親友要特別注意，白天跟晚上的溫差非常大。氣象專家指出「下一波新的冷空氣準備南下」，影響台灣時間為「這天」，強度約介於「東北季風增強」至「大陸冷氣團」等級之間。
寒流剛走明日冷空氣南下 週四氣溫回升除夕再降溫
氣象專家林得恩表示，下一波新的強冷空氣將南下，影響時間會在明天（11日）到後天清晨，強度初步評估在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間。屆時，北部及東北部地區氣溫稍稍下降，其它地區則維持在早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區及北部...
今變天溫差達17度！除夕前再飆30度高溫 下波冷空氣影響時間曝
受輻射冷卻及東北季風增強影響，11日清晨截至5點12分，本島縣市平地的最低氣溫為南投中寮鄉10.2度、新竹關西鎮10.5度及台南楠西區10.5度，各地區平地最低氣溫約10至12度，氣象署並於清晨4時36分針對南投縣及金門縣發布低溫特報黃色燈號，有10度以下發生機率；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，經週末寒流減弱，不過1週內共有2波東北季風南下，專家也點出前大掃除的最佳時機。