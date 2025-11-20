台中林酒店限額搶訂圍爐 住宿券、餐券現抽現領

《圖說》台中林酒店駿馬年圍爐不漲價，還加碼抽萬元住宿券等多樣好禮。

【民眾網諸葛志一台中報導】迎接駿馬年除夕圍爐，台中林酒店除夕圍爐不漲價，除可享用星級主廚團隊打造的佳餚，更有知名樂團 LIVE 演出、財神報喜與千人期待的壓軸抽獎，以及每年千人最期待的壓軸抽獎，價值萬元住宿券、buffet餐券等多樣好禮，現抽現領，開放預訂已近九成滿席。

林酒店行銷公關羅佩珊表示，飯店每年除夕吸引超過三千名賓客到場慶祝，宴會廳與森林百匯餐廳年味濃厚、人潮滿滿，為台中知名的圍爐熱門地點。今年不少顧客擔心「一桌難求」，從 6 月便開始詢問；自 10 月 20 日開放預訂後至今已近九成滿，其中七成為老顧客續訂，顯示林酒店除夕圍爐魅力持續攀升。

今年圍爐宴由行政主廚劉泰洋領軍，設計寓意團圓吉祥的澎湃年菜。賓客入席即可享用十道招牌迎賓開胃菜，接著登場的雙味波士頓龍蝦、象徵「年年有餘」的清蒸深海紅鰷、寓意「八方來財」的旭蟹糯米糕，以及以鮑魚、老母雞熬製的原盅雞燉鮑魚極鮮湯品等，皆象徵馬年吉慶。除品嚐美食，現場同步安排 LIVE 演唱、財神爺現身散財運，並舉行抽獎活動，有機會將價值 13,800 元住宿券現場帶回家。

《圖說》駿馬LIN門年菜外帶，以及林酒店伴手禮皆熱銷中。

森林百匯 buffet 的年夜飯今年升級為「雙盛宴」，除夕限定每位加碼頂級鮑魚沙拉與五味龍蝦，搭配上百道異國料理吃到飽。開放預訂短短十天，第一場已滿席，第二場亦達八成滿。

外帶年菜方面，林酒店推出「駿馬 LIN 門」十道組合，適合 6 至 8 人在家享用，包括明爐烤鴨、花雕醉雞、波士頓龍蝦、錦繡八珍翅、福壽元蹄等，皆為當日新鮮現煮。單品中的「鮑魚花菇燉全雞」與「櫻花蝦蘿蔔糕」更是連年熱銷冠軍，即日起開放預訂至 2026 年2月12日。