台中林酒店除夕圍爐宴超搶手 訂位近9成滿席

▲通膨百業皆漲，台中林酒店迎接駿馬年，今日宣布除夕圍爐宴不漲價，訂位已有九成滿了。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.20)

[NOWnews今日新聞] 通膨百業皆漲，台中林酒店迎接駿馬年，今日宣布除夕圍爐宴不漲價，不僅能品嚐星級主廚料理的佳餚，還有知名樂團LIVE熱力表演、財神報喜與千人期待的壓軸抽獎，獎項包括價值萬元住宿券、buffet餐券等，開放預訂已近9成滿席。

台中林酒店行銷公關羅佩珊表示，林酒店除夕圍爐宴超搶手，無論是宴會廳中式桌菜或森林百匯，總是人潮滿滿，吸引超過三千人熱鬧圍爐，洋溢濃濃節慶年味！ 不少顧客擔心除夕圍爐一桌難求，早在6月份就開始提前詢問，因此自十月開放預訂至今，已近九成滿席，其中老顧客續訂率高達七成，顯示林酒店深受賓客支持與喜愛。

▲台中林酒店除夕圍爐宴超搶手外，年節伴手禮年年熱賣。（圖／業者提供）

今年宴會廳年夜飯提供十人宴席20,999元+10%，還有尊榮包廂十人宴席29,999元+10%二款。行政主廚劉泰洋親率團隊料理澎湃饗宴，入座即享十全十美的十道迎賓開胃菜，還有象徵福壽安康的雙味波士頓龍蝦、年年有餘的清蒸深海紅鰷、八方來財的旭蟹糯米糕，以及原盅雞燉鮑魚位上極鮮湯品等多道盛宴，道道寓意馬年新春慶團圓。訂位專線(04)2255-5999。

除了圍爐桌菜外，酒店森林百匯buffet年夜飯升級雙盛宴，除夕限定位上頂級鮑魚沙拉和奢華五味龍蝦乙客，現場上百道異國美食吃到飽，紅酒、白酒、啤酒無限暢飲，每客2,288元+10%，開放預訂僅十天，第一場時段17:00~19:00已額滿，第二場時段19:30~21:30至今8成滿位，訂位洽詢(04)2255-1111。

另外駿馬LIN門年菜外帶，適合6~8人宅家圍爐的十道星級美味，明爐烤鴨、花雕醉雞、五味醬波士頓龍蝦、錦繡八珍翅、福壽元蹄等，年菜外帶皆為為當日新鮮現煮，取貨即可現吃！ 單品販售的鮑魚花菇燉全雞和櫻花蝦蘿蔔糕，更是年年暢銷雙冠王，即日起開放預訂至2026年2月12日止，需提早5日訂購，最後取貨日為2026年2月21日(初五)，預訂專線(04)2259-3366。

