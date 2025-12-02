台中果園鐵皮屋驚傳火警！屋體全燒剩骨架 驚悚畫面曝

台中市東勢區一處果園鐵皮屋於昨（2）日晚間23點左右驚傳一起火警事故。（圖／東森新聞）





台中市東勢區一處果園內2層樓的鐵皮屋工寮於昨（2）日晚間23時左右驚傳一起火警事故。鐵皮屋因不明原因，突然竄起熊熊大火，現場濃煙密布，消防局在接獲民眾通報後，趕緊前往現場救火，所幸沒有任何人員傷亡。

鐵皮屋因不明原因，突然竄起熊熊大火。（圖／東森新聞）

根據了解，由於火勢迅速蔓延、濃煙滾滾，烈焰將鐵皮屋屋體團團包圍，全部燒得僅剩骨架。消防人員抵達現場時，立即派遣13輛消防車、22名人員射水搶救，共花了30多分鐘才完全將火勢撲滅。初步調查指出，此次的燃燒面積約有50平方公尺、財物損失10萬元，至於詳細的起火原因，將由火調人員進一步調查釐清。

由於火勢迅速蔓延、濃煙滾滾，烈焰將鐵皮屋屋體團團包圍，全部燒得僅剩骨架。（圖／東森新聞）

消防人員抵達現場時，立即派遣13輛消防車、22名人員射水搶救。（圖／東森新聞）

