台中某健身房傳性侵！按摩師推「抓鳳筋」可瘦大腿 強脫正妹褲偷拍

記者林意筑／台中報導

女子按摩時遭按摩師性侵。（示意圖／PIXABAY）

台中某健身房驚傳性侵案，一名自稱是海軍陸戰隊退役的運動按摩師何男向外宣稱，有獨門手法能改善身形浮腫，吸引不少健身房會員預約，未料24歲有名年輕女會員卻在按摩過程中遭性侵，女子嚇得報警提告，經檢警調查發現他手機內層有大量女客的私密照，最終何男被依強制猥褻、強制性交被起訴。

據「鏡報新聞網」報導指出，何男是台中地區相當有名氣的運動按摩師，平時靠著大秀身材肌肉及獨門按摩技術吸引健身房會員，且何男還在自己的社群平台中強調，「抓龍筋、抓鳳筋」能幫助瘦身和消除水腫，讓不少會員搶著預約按摩。

廣告 廣告

有名女會員透過閨蜜介紹何男後，因何男推銷自己的專業按摩能體雕，讓女子心動預約體驗，第一次按摩時，何男向她專業分析，並提醒注意大腿水腫問題，第二次按摩時則建議她進行「淋巴排毒」，過程中雖按摩手法有接近敏感部位，但未有越界舉動。

未料第三次按摩時，何男向女子表示「有部分女客人會提出特殊藥球」，事後卻遭何男強行脫褲性侵，女子嚇得推開他，並氣憤向閨蜜求助並報警。案件雖然一度因證據不足未被起訴，但檢方發現何男手機藏有大量女性私密照，最終依強制猥褻、強制性交將他起訴。不過何男遭起訴後仍大喊委屈，表示會配合法律程序接受調查，也希望司法能還他清白。

更多三立新聞網報導

基隆「立發168號」翻覆27日！漁船撈起1浮屍「4特徵」認出死者身份

新竹82歲翁家暴殺妻！打電話自首「我打傷老婆」 警衝現場見她倒血泊中

基隆河受污染害民眾喝髒水！2廠商違規遭重罰 受害戶補償方案出爐

基隆河染油污害15萬戶喝髒水！市府、台水合作清淤：深夜不停工抽換河水

