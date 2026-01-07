台中某國小班導師遭控言語霸凌學生 教育局要求盡速調查

台中某國小班導師遭控辱罵學生，調職才隔幾天又返回班上。（示意圖，Pexels）

台中市潭子區某國小一名班導師遭家長指控，在課堂中以「沒帶腦袋」、「胖子」等言語指責學生，造成孩子心理壓力與情緒困擾，校方回應已啟動校安通報機制，並成立調查小組，教育局表示已要求學校加速調查。

人本教育基金會陪同家長召開記者會表示，該名教師在教學過程中，經常以羞辱意味的語句評論學生，不僅辱罵學生「沒帶腦袋」、「烏龜」、「胖子」，甚至在全班面前點名指，家長表示，相關情況已持續一段時間，孩子因此出現焦慮、不安等反應，並提供課堂錄音作為佐證。

人本教育基金會進一步指出，校方於去年12月間召開校事會議，決議暫時將該名教師調離導師職務，但同月底卻又讓其回任，教師回任後，疑似以長時間注視等方式對待受害學生，使孩子感到極大壓力。

對此，校方回應已依規定完成校安通報，並成立調查小組，現階段由行政人員入班觀課，台中市教育局則表示，校方去年2度召開校事會議程序疑有瑕疵，已要求學校重啟審議並加速調查。





