台中某日式餐廳疑食物中毒 3人腹瀉發燒就醫

（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市西區一家日式餐廳疑發生食品中毒，3人出現腹瀉、發燒等症狀，中市食安處稽查已採集食物及環境檢體，若檢出病原菌，依法送辦。

有民眾在網路社群發文，2月1日晚上8時，和友人到台中西區一家壽喜燒店用餐，返家後他和友人陸續出現腹瀉、發燒症狀，後來就醫治療。

台中市食品藥物安全處今天透過文字稿表示，獲報西區某餐廳發生7人用餐3人出現不適症狀疑似食品中毒事件，已於2月3日當日接獲民眾通報後，便至現場完成稽查，並採集食品及環境檢體送驗，目前正等待檢驗結果，預計約2週出爐。

食安處指出，後續如檢出病原菌，將依「食品安全衛生管理法」處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將依法移送司法機關偵辦。（編輯：李錫璋）1150205