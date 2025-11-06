台中某科大校園驚傳墜樓 越南籍女學生當場死亡

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一所科技大學昨(5)日晚間驚傳墜樓事件，一名越南籍女學生墜樓當場身亡，消息震驚師生，經查案發於晚間10時30分許，校方人員發現一名女子倒臥地面、明顯死亡，立即通報警消到場。

救護人員檢視後確認該名女子已無生命跡象，未再送醫，死者為該校20歲越南籍外籍生，疑自校內大樓墜下，警方立即封鎖現場蒐證，初步並未發現外力介入跡象，但確切墜落原因仍待釐清，已報請檢察官相驗。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

