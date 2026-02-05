台中某茶行遭掃射20多槍 槍手攜長槍投案！只有17歲

2026年2月5日，台中市太平區一家茶行遭開槍掃射。讀者提供



台中市太平區一家茶行5日遭開槍掃射，整片玻璃門打成蜂窩狀；事後，一名年僅17歲的少年持槍投案，表示茶行人員日前酒後有糾紛，心生不滿持槍洩憤。警方查獲改造長槍一把，初判至少開了20多槍。

槍擊案發生在上午10時6分，報案人表示「中山路三段的茶行，有1男子拿槍枝射擊大門後逃跑了」，太平警分局立即啟動快打警力前往處置，迅速封鎖現場及調閱相關監視器，所幸商家未營業無人受傷。

涉案17歲少年行兇後至台中市警四分局投案。少年辯稱涉案槍為已故友人所有。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪移送少年法庭偵辦，將持續針對相關涉案動機與槍枝流向進行溯源調查。

廣告 廣告

太平分局分局長李珏民表示，對於任何暴力不法行為，警方絕不寬貸，必定迅速查辦、依法究責，以維護市民生命安全與社會秩序，展現警方打擊犯罪的決心與行動力。

更多太報報導

台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」