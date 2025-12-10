台中某駕訓班學員「誤踩油門」暴衝撞候考區⋯桌椅倒一片 教練嚇壞逃命

記者林意筑／台中報導

太平某駕訓班有學員誤踩油門暴衝。（示意圖／資料照）

台中太平某駕訓班內驚傳教練車暴衝事件！日前有學員在駕訓班內練習道路駕駛時，因方向盤轉到底「打死」後忘記回正，一緊張下誤踩油門，導致教練瞬間暴衝往候考區前進，嚇得其他學員、教練嚇得跳起逃命，所幸最終並未造成人員傷亡，驚魂一場。

台中某駕訓班學員忘記將方向盤回正，又誤踩油門撞進候考區。（示意圖／資料照）

據了解，太平某駕訓班日前有學員在內進行練習道路駕駛時，因為了變換車道便將方向盤轉到底「打死」，隨後卻忘記將方向盤再度回正，該學員一緊張誤踩油門，整輛教練車瞬間暴衝往候考區前進，在候考區內的其他教練、學員見狀瞬間跳起往一旁逃命。

廣告 廣告

教練車撞進候考區把桌椅通通撞亂，就連停在一旁的黑色車輛要遭受波及，車門被撞凹，而該輛教練車則左邊車門鈑金上有明顯刮痕，右前方車頭烤漆也有剝落情況，但所幸並未造成人員傷亡，否則後果不堪設想。

更多三立新聞網報導

彰化大賣場上演活春宮！夫妻赤裸「激情交疊」全放送 路過民眾錄下

酒駕撞死醫大生！洗車工沉默未致歉「見主播爸憤離席」喊：知錯了求輕判

抓到了！台中神秘男「開車門搜刮」爽得現金3.8萬 落網時已全花光

台中傳連續竊案！神秘男潛社區「開車門搜刮」爽得2.8萬 民眾接力抓賊

