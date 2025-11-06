台中染疫豬場仍驗出3處核酸陽性 陳駿季：已無養豬不影響解封

非洲豬瘟中央災害應變中心6日由農業部長陳駿季召開記者會表示，台中染疫案場新一輪環境採檢結果，仍有3處驗出核酸陽性反應，但因該案場已沒有在養豬，因此不會影響各項解封措施。

陳駿季進一步說明，驗出核酸陽性反應不代表仍有活性，病毒須有活性才會傳播，會交由獸醫所做進一步檢測。此次共進行52處檢驗，3處驗出陽性的地點包含過去也曾測到陽性的大門地面、冰箱地板，並新增肥育豬舍地面一處，將會要求加強清消至採檢為陰性為止。

廣告 廣告

中央災害應變中心指出，已確認病毒被鎖定在梧棲案場內，除了沒有第二例出現外，包含進行三輪清消及訪視皆無異狀，所有關聯場、管制場、環境檢體檢驗結果也全數為陰性，顯示病毒並無外擴。

而在豬隻禁運宰令解除後，民眾最快何時能買到溫體豬肉？陳駿季說明，批發市場會在7日上午開市進行拍賣，民眾最快當天傍晚可在部分黃昏市場購得溫體豬肉，其他市場大部分應該都要周六（8）上午才買得到。

至於新北市動保處查到有廚餘養豬戶偷餵食未蒸煮廚餘，應變中心在確認違反相關規定後，已禁止該豬場豬隻上市，相關補貼措施也將一律不予補助。

針對民眾關注野豬染疫風險，林業及自然保育署組長羅尤娟說明，近期針對廚餘掩埋場附近進行巡查與監測，並未發現有死亡野豬，已在台中、苗栗及南投等地掩埋場架設12台紅外線自動相機，其餘15處也會陸續架設完成。

為什麼野豬是非洲豬瘟重要防線？ 染疫風險與影響一次看

而在歷經15天非洲豬瘟防疫、調查工作後，陳駿季宣布前進應變所已結束任務，未來會由中央災害應變中心持續密切監控。

更多公視新聞網報導

全力防堵非洲豬瘟 高雄關加強金門小三通邊境檢疫

非洲豬瘟暫無外擴 中央研擬是否11/6中午解封

豬隻禁宰令擬如期解封 農業部：11/6有望成除疫起始點

