台中柔道錦標賽選手數創新高 近300選手參賽！最小僅4歲

第十五屆大台中柔道錦標賽暨第十七屆柔協盃柔道錦標賽今（13）日於台中市柔道協進會柔道館登場，吸引近300名選手參賽，創下歷屆新高。今年賽事更有幼兒組小選手首度報名，最小年紀僅4歲。

臺中柔道錦標賽近300名選手參賽破歷屆記錄。（圖／台中市政府）

運動局主任秘書周崇琦指出，大台中柔道錦標賽已連續15屆於台中舉辦，是柔道界的重要年度賽事，也被視為選手檢視整年度訓練成果的年終賽，對選手而言意義非凡。這屆賽事依年齡分為幼稚園、國小、國中、高中及社會組，吸引來自台中、南投、彰化、雲林、台南及高雄等6縣市柔道好手同場競技。參賽選手全力以赴，在賽場上展現平日訓練成果，彼此切磋交流，為年度賽季畫下句點。

小小選手第一次參加柔道比賽。（圖／台中市政府）

周崇琦進一步表示，台中市長盧秀燕相當重視柔道運動發展，市府持續改善訓練環境，並連年舉辦市長盃等指標性賽事，培育優秀選手。台中柔道代表性選手「柔道男神」楊勇緯，於今年全運會完成四連霸，並於11月「大洋洲柔道公開賽」男子60公斤級奪金，成績亮眼。女子選手林真豪則在今年全運會48公斤級完成三連霸後，於東京大滿貫賽勇奪銅牌，摘下個人生涯首面大滿貫賽事獎牌。

選手們奮力參與比賽。（圖／台中市政府）

周崇琦說明，楊勇緯與林真豪兩位選手目前皆積極備戰2026名古屋亞運，期盼在國際舞台再創佳績。主辦單位表示，感謝盧秀燕及市府團隊長期支持柔道運動，提供穩定的競賽與交流平台，讓選手能持續累積實戰經驗，期許賽事持續辦理，培育更多優秀柔道人才，為台灣體壇注入新能量。

運動局補充，台中長期推動柔道運動發展，持續支持在地選手與基層培訓，連年辦理議長盃、武德盃、柔協盃及全國中正盃等重要賽事，透過「以賽代訓」厚植基層實力。市府將持續落實「運動城市」政策，結合學校體育、社區運動與專項選手培訓，打造完善培育環境，讓更多年輕選手在台中扎根成長。

開幕典禮當日，周崇琦、台中市柔道協進會理事長張維志、榮譽理事長張建童、輔導理事長莊國泰均到場，另立法院副院長江啟臣、立委何欣純、楊瓊瓔、市議員陳文政、林霈涵、中區區公所也派代表到場支持。

