台中查獲毒蛋通報中央... 綠議員竟抓狂 粉專酸：台灣還需要敵人？

台中市政府7日接獲彰化縣衛生局通報「文雅畜牧場」洗選蛋品檢出禁藥芬普尼後，隨即主動擴大查驗，10日稽查發現台中龍忠蛋行查獲來自文雅畜牧場的籃蛋含芬普尼代謝物超標，除要求立刻下架回收更通報中央政府。民進黨議員陳俞融今日質詢連番質問，不僅怒罵中市衛生局長閉嘴，還要求政風處立案調查衛生局長是否失職。對此，擁有4.4萬粉絲的粉專「鎖綠鴨」質疑：「台中市政府查獲毒蛋通報中央，陳俞融你在氣什麼？」引發網友熱烈迴響。

鎖綠鴉今（17）日在臉書發表《市府查獲毒蛋她竟抓狂 綠議員跟蛋有啥關係》一文，指出彰化芬普尼毒蛋外流時間序，中市府11月7日接獲跨縣市通報即預防性下架，11月10日主動派員前往案發蛋行稽查，稽查發現蛋行11月9日曾向案發牧場進貨，中市府便立即抽驗檢出芬普尼代超標並向中央通報。

廣告 廣告

鎖綠鴨表示，台中市政府主動查出毒蛋通報中央，遏止毒蛋流竄捍衛全台健康，陳俞融身為台中市議員，不給辛苦的公務同仁拍拍手，質詢時竟氣急敗壞瘋狂飆罵中市衛生局長，不只要求立案調查局長「失職」還嗆他「閉嘴」。對此，鎖綠鴨直言，其惱羞成怒讓人分不清到底挺市民還是挺毒蛋，「有這款議員，台中人還指望什麼？有這款政客，台灣人還需要敵人？」

此文發出迅速湧入大批留言，網友紛紛表示：「通報也罵，不通報也罵，他們是想怎樣？」「共犯結構？」「氣什麼？又被盧媽得分了唄！」「他就是上次烏龍踢爆未驗收水溝蓋有封膜的傢伙」、「感覺好奇怪喔⋯⋯豬瘟、毒蛋就是剛好都在台中？尤其是豬瘟就這樣憑空出世？總統選舉之戰開打了嗎？」

【看原文連結】