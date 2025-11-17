台中查獲毒蛋通報中央！綠議員竟抓狂 網傻眼：台灣還需要敵人

台中市政府7日接獲彰化縣衛生局的通報，指出「文雅畜牧場」的洗選蛋品檢出禁藥芬普尼。隨後，台中市政府主動擴大查驗，並於10日查獲來自該牧場的籃蛋含有芬普尼代謝物超標，立即要求下架回收並通報中央政府。民進黨議員陳俞融今議會質詢竟怒罵中市衛生局長，還要求政風處立案調查衛生局長是否失職。對此，粉專「鎖綠鴨」質疑：「台中市政府查獲毒蛋通報中央，陳俞融你在氣什麼」，引發網友討論。

中市食安處主動驗出芬普尼蛋，連夜通報源頭彰化縣府追查。（圖/台中市府提供）

「鎖綠鴨」今（17）日在臉書以《市府查獲毒蛋她竟抓狂 綠議員跟蛋有啥關係》為題，發文指出彰化芬普尼毒蛋外流，中市府11月7日接獲跨縣市通報即預防性下架，中市府11月10日主動派員前往案發蛋行稽查，中市府稽查發現蛋行11月9日曾向案發牧場進貨，中市府立即抽驗檢出芬普尼超標即向中央通報。

廣告 廣告

圖取自粉專「鎖綠鴨」臉書。

在此事件中，「鎖綠鴨」直言，台中市政府主動查出毒蛋通報中央，遏止毒蛋流竄捍衛全台健康。身為台中市議員的陳俞融，不給辛苦的公務同仁拍拍手，質詢時竟氣急敗壞瘋狂飆罵中市衛生局長，不只要求立案調查局長「失職」還嗆他「閉嘴」，惱羞成怒讓人分不清到底挺市民還是挺毒蛋？

「鎖綠鴨」怒轟，「有這款議員，台中人還指望什麼？有這款政客，台灣人還需要敵人」？許多網友也留言表示，「氣什麼？又被盧媽得分了唄」、「通報也罵，不通報也罵，是想怎樣」、「不快出來露臉一下！明年要選個屁」、「唉....民進黨的議員他們不是一個樣...就很會亂編新聞也很會亂說」、「快選舉了，要力求表現」。

延伸閱讀

台股反彈！早盤回升超過270點 台積電觸及1450元

沈伯洋控大陸收買台灣網紅統戰 介文汲批：狗急跳牆

韓國瑜嗆「打斷台灣安全3隻腳」 賴清德轟：別替侵略者找藉口