台中查獲芬普尼毒蛋外流 35家店受影響名單公布

台中市議會17日市政總質詢聚焦「芬普尼毒蛋」事件。此前，台中市衛生局食品藥物安全處在梧棲「龍忠蛋行」查獲源自彰化縣「文雅畜牧場」的問題雞蛋外流，並要求業者立即下架、封存，但因未及時公布流向，引發議員質疑市府應變不周。市府強調已依程序預防性處理，最終公布流向35家店家名單，並承諾檢討通報與下架流程、提升食安管理標準。

衛生局指出，11月7日接獲跨縣市通報後已啟動預防性下架；10日前往龍忠蛋行稽查時發現該行9日進貨文雅畜牧場籃蛋，已售出部分，遂要求下架並抽驗，後續檢出芬普尼代謝物超標，相關資料已提供給彰化縣政府移送彰化地檢署偵辦。

然而，議會多名民進黨議員質疑市府未第一時間公布蛋品流向，導致民眾擔心誤食毒蛋，一批共4000台斤、共4萬顆的問題蛋最終流向台中5個行政區、35家店家，涵蓋早餐店、便當店、旅館、烘焙坊等，議員陳俞融批評，民眾因此不敢加蛋，要求市府公開資訊；謝家宜要求加強稽查；江肇國則質疑市府延遲72小時才公布名單，恐損害消費者權益。

對此，盧秀燕表示，市府原本考量小商家商譽，且檢驗完成時蛋品多已售罄，公布名單難以追補，但因議員要求，市府仍決定公開，衛生局也於今日在重大食安議題專區正式公告35家下游店家名單。

衛生局長曾梓展表示，14日晚上驗出，隔日恰好是周六，食安處周末僅有值班人員，因此當下以電話通知35家店家，得知他們多已賣出；市府會研究未來如何做到更細膩、嚴謹，盡量改善目前不夠理想之處，也希望議員支持認真做事的公務員。

盧秀燕解釋，法規分成預防性與強制性，預防性下架比較柔性，因此僅用電話通知，不像強制下架須要到現場；她認同民眾對食安態度與過去不同，市府也要用更嚴格面對，預防性階段可以有更積極作為，會請衛生局和食安處加以檢討，再提高標準。