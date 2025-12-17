台中查獲麵包廚餘養21豬 市府重罰400萬元
[NOWnews今日新聞] 台中市10月爆發非洲豬瘟以來，全國禁止廚餘養豬至今，但仍有極少數豬農偷偷用廚餘養豬，台中市政府前天查獲一處只飼養21頭豬的養豬場，以麵包廚餘餵豬，除了將整場豬隻及廚餘進行移動管制、採集血液樣品送驗、週邊環境清消，後續將處最高400萬元罰鍰。
政府原就規定，養豬場飼養頭數需達200頭以上、取得環保單位核准的廚餘再利用許可、嚴格執行廚餘高溫蒸煮等3大要件，才能合法使用廚餘養豬。非洲豬瘟爆發之後，標準更加嚴格，將於明年1月正式上路。
中市府15日接獲龍井區公所通報，一處養豬場疑似違法廚餘養豬，由農業局、環保局及動保處組成的市府跨局處聯合稽查小組立即前往查核，發現養豬場共飼養21頭豬，現場廚餘桶內有麵包及塑膠袋，飼料槽推車也盛裝以水混合的飼料及麵包等物，確認飼主違法使用廚餘養豬，嚴重違反防疫規定，後續將從嚴裁處依《動物傳染病防治條例》處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰、《飼料管理法》處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
為守護養豬產業安全，市府動保處採取緊急應變措施，針對現場豬隻及廚餘進行移動管制，並將3頭豬的血液樣品送中興大學初篩實驗室檢驗、啟動畜牧場與周邊道路消毒作業，提升生物安全措施，確保疫情風險降到最低。市府籲請養豬場勿心存僥倖，一旦查獲違規使用廚餘餵飼豬隻，將從嚴開罰。
