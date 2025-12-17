台中查獲麵包廚餘養21豬 市府重罰400萬元

生活中心 ／綜合報導立法院衛環委員會，今天討論防堵非洲豬瘟，行政院拍板國內禁止廚餘養豬，進行報告並答詢，有意參選台中立委的楊瓊瓔，在質詢環境部次長沈志修時，不斷跳針式開罵，聽到台中的問題是台中市長要負責這段話，更是火大反嗆"不要政治化"，難免讓人產生聯想台中市長選戰的藍營內戰。環境部次長沈志修vs.立委（國）楊瓊瓔：「各都有因地制宜的作法，其他做的好的，我們希望台中可以學習，請你解決什麼台中可以學習，台中的問題你要解決，台中的問題台中市長要面對，次長今天我們是在解決民眾的問題，不是政治話術。」要選台中市長的立委楊瓊瓔，一聽到關鍵字就跳腳，立法院經濟委員會，為2027年全面禁止廚餘養豬政策，邀請相關部會來報告，明年將是轉型過渡期。2027年將全面禁止廚餘養豬。（圖／民視新聞）環境部次長沈志修vs.立委（國）楊瓊瓔：「如果我們的公寓大廈，如果繼續他們不繳水費去收垃圾的話，清潔隊員不需要服務，他是要委託民間的乙清，繼續幫他做，過去的方式也是這樣。」廚餘何去何從，各縣市的做法不同，一般家裡的廚餘不受影響，繼續交給清潔隊，而住宅大樓的廚餘則從養豬戶，改由乙級清運業者回收。不過，部分團膳業者亂成一團，堆積滿滿的學校廚餘，清運價格每噸更破萬元。立委（眾）陳昭姿vs.環境部長彭啓明：「上禮拜針對這個議題，也請陳理事長，跟我們各縣市環保局調，其實各縣市我這邊都有報表，哪個縣市有壓力的我們都知道，乙清的報價是每公噸，一萬三到一萬四，可是你們環境部預期的是八千元，不是全台灣都這樣，就是有些縣市它的確會遇到，一些短時間的一個陣痛，那我們都在處理當中。」環境部長彭啟明，已經與各縣市環保局、團膳業者開會，逐一盤點量能，會妥善處理，另外，目前全台廚餘養豬戶，剩421場，針對養豬產業的轉型，農業部提供飼料、設備補助，部長陳駿季，也盼能與地方齊心協力。團膳業者擔憂廚餘回收清運費增高。（圖／業者提供）農業部長陳駿季：「廚餘養豬的政策，一定是要中央跟地方政府通力來合作，那不可避免的，由過去的廚餘養豬，轉換成飼料養豬，它需要一個過程，所以我們農業部其實已經啟動了，黑毛豬的專案輔導的團隊。」至於邊境，將會繼續嚴格防堵非洲豬瘟，不會隨著廚餘退場而取消，尤其春節期間，農業部會加強後市場稽查。原文出處：衛環委員會討論豬瘟爆口角 一句「台中市長要負責」惹惱楊瓊瓔 更多民視新聞報導透視新聞／拿濕毛巾、躲浴室？這些行為全NG 消防員告訴你遇火災時「逃生術」網曝「超商點數」超強功能 店員一試驚呆了…尹錫悅戒嚴案偵查結果出爐！曾派無人機挑釁北韓 夫人怒罵「一切因你毀了」

