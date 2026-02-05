台中柳川紅冠水雞現蹤 展現市區生態美景

台中市柳川紅冠水雞現蹤，展現市區生態美景。(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台中報導〕鏡頭拉近，水面泛起細碎波光，一隻水鳥緩緩滑行在柳川下游河道中。拍攝地點位於烏日區光德國中附近，這段屬於台中市區的大型河域，近日呈現出難得一見的生態美景。

從畫面中可見，水鳥神情警覺卻不慌張，顯示周遭環境已具備相對安全與穩定的棲息條件。河中水流順暢，水質透明度提升，魚群活動帶動整體生態鏈運作，形成魚鳥共生的自然景觀。

生態志工藍文郁指出，此鳥為紅冠水雞警覺性甚高，性羞澀，不善飛行，行事十分隱密，飛行時雙腳下垂，常穿梭於草叢中，通常在光線微明如晨昏之際活動。柳川近年變化明顯，惡臭不再，生物種類逐漸增加。

這一幕水鳥悠遊市區河道的畫面，不僅令人賞心悅目，也象徵台中城市生態正悄悄翻頁，邁向更友善自然的未來。

