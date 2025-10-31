台中案場拍賣豬隻疑多2頭 中市府：預估數非實際數

（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市一處養豬場爆發非洲豬瘟。台中市議員陳俞融今天指出，案場豬隻在13日運送32頭到大安肉品市場，並非市府所稱30頭。中市府表示，肉品市場拍賣流程編號是預估數量，非實際拍賣數量。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨籍市議員陳俞融表示，市府在記者會上提到10月13日梧棲豬場運了30頭豬到大安肉品市場，途中死了2頭，實際拍賣屠宰28頭。衛生局也追查了28頭豬分別流向台中市、彰化縣、嘉義縣等縣市。

陳俞融拿出大安肉品市場拍賣編號表照片，當天梧棲豬場實際進到肉品市場清點接收的豬隻竟有32頭。她表示，依照肉品市場慣例，無法拍賣的豬隻會標註「車迫」（車輛運輸過程緊迫）或「化製」。質疑當天到底運了幾頭豬，消失的2頭豬去向為何。

衛生局長曾梓展回應，只要出了肉品市場的豬隻流向，衛生局食安處都會掌握。農業局長張敬昌則在非洲豬瘟中央前進應變所的記者會上表示，豬隻進入大安肉品市場會清點頭數。

衛生局透過文字補充，肉品市場拍賣流程編號是農會提供的預估數量，非實際拍賣數量。梧棲農會在10月12日預告該案場拍賣32頭豬隻，肉品市場預編32個拍賣號碼；10月13日實際出場為30頭，其中2頭在運輸途中死亡，最終拍賣28頭，均有完整紀錄可供查核。（編輯：謝雅竹）1141031