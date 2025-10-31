台中案場環境髒亂！80名國軍徹夜清理 化學兵將進場清消

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟首例，現場在經過兩次清消後仍有兩處驗出核酸陽性，農業部長陳駿季昨（30）日成立專業團隊，搭配國軍共同前往進行清消作業，今（31）日農業部次長杜文珍主持中央前進應變所記者會指出，昨晚9點半有30名國軍到案場集合，10點半整裝完成進入清潔，今日還有35名化學兵在現場準備，待清潔完成後將立即進場清消。

杜文珍針對案場情況進行報告，經過第2輪精準疫調，非洲豬瘟案例場仍鎖在台中，全國沒有其他案例。不過案例場二度採檢仍驗出陽性，採樣人員至現場才發現清潔狀況不理想，杜文珍強調「清潔沒做好消毒是沒用的」，因此原本請求國防部派出的30名國軍改為砲兵協助清潔，現場還有動保處20名同仁，並由前進應變所的2位專家到場做行前說明。

杜文珍表示，現場很多未清除的雜物，台中市政府已出動環保局車輛全部載出，並運至焚化爐處理，不過由於清潔作業龐大，今天清晨也緊急請國防部加派50名國軍協助，目前相關工作仍在進行中，另外還有35名化學兵在現場準備，只要清潔完成就能即刻展開清消作業。

