台中案場2次清消仍有2處豬瘟陽性！應變中心：協調國防部化學兵支援

台中非洲豬瘟案例場經過2次清消，仍在2處驗出豬瘟病毒陽性。 圖：台中市政府提供

[Newtalk新聞] 非洲豬瘟防疫進入第九天，中央災害應變中心今日召開記者會指出，台中案例場經過2次清消，仍在2處驗出豬瘟病毒陽性，指揮官陳駿季表示，已協調國防部的化學兵，會同專家學者到案場共同執行清消。

中央災害應變中心今日記者會，動物防疫組長林念農指出，目前在案例場環境監測，仍有2處發現非洲豬瘟病毒核酸陽性，提醒務必落實清消。並且這2處跟上次不同，分別是公豬欄、電擊屠宰區。

指揮官陳駿季提醒，經過兩次清消，仍有2處檢出核酸陽性的反應，「這是非常嚴肅的問題」案場內殘存的病毒，後續可能擴散到其他地區，決定請國防部化學兵支援，同時也組成針對案場清消團隊，明日務必完成清消，包含案場、案場使用車輛徹底清除。

關於廚餘掩埋場，由於擔憂山豬、野豬進入，屆時恐透過廚餘傳播病毒，中央災害應變中心要求廚餘覆土加厚、圍籬要加強，環境部也將進駐到台中應變所，針對全台廚餘成立協調所，各縣市廚餘處理都由此單位擔任協調官。

