台中案場3度採檢 住家9處全陰性

台中市副市長鄭照新表示，案例場封鎖當日，台中市防疫及清消人員還看到蒸煮設備裡有廚餘。（馮惠宜攝）

台中市梧棲一處廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情後，中央與地方政府持續密集採樣與調查，台中市府4日帶遭檢方羈押的陳姓豬農之子回住家採檢9處，5日確認結果全數陰性；而為追查豬農廚餘來源，5日另赴周邊17家移工餐廳稽查。此外，農業部獸醫研究所5日再赴案例場完成第3度環境採樣，結果預計今天出爐。

案例場及豬農相關處所的非洲豬瘟病毒是否清零，各界非常關注。農業部昨天上午10時進入案例場重新採樣，台中市府前天也搶先行動，在地檢署協助下將遭羈押的豬農兒子帶回位於案場旁的住家，針對客廳門把、踏墊、廚房刀具、冰箱門把、廚餘桶、冷凍室及貨車方向盤、車上腳踏墊、輪胎等9處採樣，檢體連夜送檢，全數呈陰性。

此外，案例場也被質疑是否收受不明來源廚餘。台中市副市長鄭照新指出，疫情爆發當天，豬農兒子疑試圖駕駛廚餘運載車離開現場，調查也發現該車行駛路線不僅往返案場與清潔隊，還多次出現在外區，懷疑他涉及非法收受含境外肉品廚餘，相關資料已於10月31日移送檢調偵辦。

另依照中央指示，市府昨也針對案場周邊5公里內、外籍人士活動頻繁的17家東南亞餐廳專案稽查，重點包括食品來源、豬肉產地標示、餐飲衛生及廚餘清運合規性。結果顯示，14家合格，3家因環境不潔、無員工健檢資料遭限期改善。

中市府食安處指出，稽查除比對肉品來源，也詢問業者疫情爆發前後的廚餘處理方式，17家皆出示水費單證明廚餘交由梧棲清潔隊收運。

針對中央疫調小組公布案例場蒸煮機4月即故障，環保局稽查人員於5月、7月及10月15日三度到場卻未發現異常，外界質疑稽核不實。鄭照新回應，據悉「4月故障」說法為豬農在中央疫調時口述，但市府疫調中，豬農兒子表示7月18日仍在蒸煮，且在疫情爆發後，市府人員進入案例場封鎖與清消時，仍發現蒸煮槽內有廚餘殘留。他強調，設備究竟是時好時壞還是完全故障，仍需進一步查對，若確認稽查不實，市府絕不包庇，必定依法處分。