台中案廠仍驗出非洲豬瘟陽性！專家籲不應再養豬 農業局：等中央評估

爆出非洲豬瘟的台中市梧棲養豬場，經過消毒後仍驗出病毒陽性反應，將進行病毒分離釐清。（農業部提供）

台中市梧棲養豬場日前爆出台灣首起非洲豬瘟，所幸在政府相關部門努力下，暫時成功防堵疫情擴散，不過該案場最新的環境檢驗結果出爐，仍有3處呈現核酸陽性反應，農業部長陳駿季昨（6）日強調，專家會議談及此事，建議此案場不應再養豬。針對案場仍有3處核酸陽性，台中市農業局副局長蔡勇勝今（7）日表示，驗出陽性不一定代表病毒有活性，案場仍處管制狀態，會等待中央研究評估結果，並配合更好的清消策略，一定要完全排除陽性反應。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天舉辦記者會，部長陳駿季透露，案場還有3處呈現陽性反應，有驗出非洲豬瘟的病毒DNA，但目前還無法確定是否為活性病毒，還是只採樣到病毒屍體，將進行病毒分離釐清。

陳駿季也提到專家會議討論後，目前都認為該案場不應該再養豬，農業部會將此建議提供給台中市政府參考，因畜牧場登記屬於地方政府管理。

台中市農業局今天回應，目前案場採樣後，仍有3處呈現病毒陽性反應，得等獸醫所後續的檢驗報告。目前案場也處於管制狀態，提醒大家這段時間別靠近案場，他們會等中央研究評估結果，並配合更好的清消策略，一定要完全排除案場的陽性反應。

