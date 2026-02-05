台中梅川沿岸梅花盛開 河岸妝點出淡雅詩意
【記者陳世長台中報導】中市推動人本改善 串聯市區賞花、更安全舒適，不必遠赴山區，市區就能賞「梅」！台中市梅川沿岸梅花近日陸續盛開，為城市河岸妝點出淡雅詩意景致，吸引不少市民前來賞花散步。市長盧秀燕上任後持續推動城市人本環境再造，台中市政府建設局投入近3.6億元推動「梅川河岸人行環境改善工程」，透過系統性的人行空間優化與景觀營造，並攜手企業共同參與及爭取中央補助經費，串連長達4公里的河岸風貌，成功讓市區也能輕鬆賞梅，成為市民漫步休憩的新亮點。
建設局長陳大田表示，梅川為台中市中心四大河川之一，長期是市民重要的休憩空間，市府為提供更優質的人行與親水環境，推動「梅川河岸人行環境改善工程」，目前已完成第一期工程，範圍涵蓋梅川水岸段文心路至太原路，以及梅川園道段進化北路至健行路，總經費2.4億元，改善總長約1.3公里，內容包括擴大人行道、改善人車動線衝突、優化無障礙設施與整體景觀，並同步調整植栽，汰換掌葉蘋婆等影響民眾生活的樹種，新植梅樹後沿線數量已超過200株，成功形塑「梅川有梅」的河岸意象，吸引民眾前來賞花拍照，為市區增添濃厚花季氛圍。
陳局長進一步指出，為延續第一期成果，市府正推動第二期工程，範圍自北區篤行路至西區五權路，全長約1.35公里，總經費1.17億萬元，並成功爭取內政部國土管理署補助2,450萬元及企業挹注6,800萬元。工程以行人安全、無障礙通行及夜間照明為核心，針對重要路口進行島頭拓寬、行穿線退縮與停等空間放大，同時整合交通號誌與高流明LED節能照明系統。施工期間將依交通維持計畫留設臨時人行通道並加強引導，完工後可望全面提升梅川沿線步行品質與通行安全。
建設局說明，隨著梅川人本優化工程第一期的完工及第二期工程持續推進，梅川自文心路至五權路將逐步串聯，形塑總長逾4公里的綠色人行廊道，結合河岸景觀、花季特色與友善步行環境，打造兼具安全、舒適與美感的都市休憩空間；未來市府建設團隊也將持續向中央爭取第三期工程（文心路至大連路）經費，完善梅川整體人行系統，讓市民四季皆能安心漫步、親近水岸，感受台中城市的綠意與溫度。
