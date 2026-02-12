台中梅川1.7公里「星光水岸」點亮北區夜色新風景

【記者陳世長台中報導】迎接春節到來，台中城市夜景再添新亮點。台中市政府建設局於北區梅川東、西路文心路至太原路段，打造長達1.7公里的「星光水岸」燈飾廊道，透過光影藝術點亮河岸兩側人行道，為梅川披上璀璨新裝，也讓北區夜間景觀更加優雅動人，成為市民散步、賞景與拍照打卡的浪漫新場域。





建設局長陳大田表示，梅川是北區重要的生活綠帶，市府近年推動河岸人行環境改善工程，攜手企業參與優化步行動線與景觀品質，並種植超過200株梅樹，打造兼具生態與休憩機能的水岸空間。在既有硬體建設基礎上，此次再導入光環境美化工程，以多層次燈光設計串聯綠意與水景，營造如星光灑落般的濱水廊道，讓梅川夜晚展現不同於白天的柔美風貌。



陳局長指出，燈飾布設不僅提升河岸景觀層次，也強化夜間空間辨識度與安全感，讓園道從單純通行功能升級為兼具美感與溫度的都會休閒空間，進一步提升北區整體生活品質與景觀吸引力。



建設局補充，市府以人本交通與公共空間活化為核心，持續打造友善、安全且富有美感的步行環境，實踐市長盧秀燕「富市台中、行人安全」的施政理念。適逢梅花陸續綻放，市府邀請市民走進梅川，在燈光與花景交織下漫步賞梅，感受融合生態、美學與城市溫度的迷人夜色。