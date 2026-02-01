台中梧棲傳虐狗事件！黑狗眼傷、X光未見骨折 議員憂「A狗換B狗」

台中市梧棲區傳出疑似虐狗事件，有民眾目擊，一名男子在騎樓持拉鐵門用的鐵棍，不斷朝向黑狗身上鞭打，黑狗被打到躲進雜物後方，男子仍未停手。台中市議員江和樹接獲通報後立即前往現場確認，轄區警方亦接獲通報，不過江和樹質疑，為何未向相關主管機關通報，未先依法強制將狗安置至動物醫院。

事發後，江和樹在社群發文表示，與同為台中市議員的陳廷秀處理後，黑狗目前已安置在康德動物醫院檢查，初步結果為眼睛外傷、X光未見明顯骨折。

不過，江和樹說，從影片中打狗方式判斷，「我真的沒有辦法相信是同一隻狗」，不排除可能出現「A狗換B狗」的疑慮，但目前沒有直接證據，呼籲住附近的民眾若掌握更多影像或線索可提供協助，以利追查施暴者。

江和樹表示，後續將要求警方與動保處徹查家中是否還有其他犬隻，並要求動保處送辦及加重罰則。





※暴力行為不良示範，請勿模仿

台中／林書弘 責任編輯／周瑾逸

