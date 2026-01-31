台中梧棲傳飼主虐狗 動保處：如屬實可裁罰

（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市梧棲區有飼主疑持鐵棒毆打黑狗，民眾黨台中市議員江和樹關心黑狗安危。台中市動保處今天表示，已派員了解，若屬實，犬隻將收容安置，飼主依法最高可開罰7.5萬元。

江和樹晚間表示，接獲民眾拍攝影片，畫面中男子疑持鐵棒毆打一隻黑狗，黑狗高聲哀嚎，但不知黑狗生死；他準備前往梧棲現場進行了解，另詢問動保處，並未接獲任何通報。

台中市動物保護防疫處表示，已派員趕往現場了解，並將針對行為人進行訪談；若發現情況屬實，將扣留犬隻進行收容安置。對於故意傷害動物情形，依動物保護法規定，可處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。（編輯：吳素柔）1150131