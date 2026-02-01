台中梧棲區傳出虐狗案 動保處：如屬實可裁罰

梧棲區傳出虐狗案，一名飼主拿鐵條痛毆養了二年的黑狗，被熱心民眾錄影下來。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲區傳出虐狗案，一名飼主拿鐵條痛毆養了二年的黑狗，被熱心民眾錄影下來，台中市動保處獲報一日表示，已派員了解，若屬實，犬隻將收容安置，飼主依法最高可開罰七萬五千元。

從熱心民眾錄影畫面看到，一名男子深夜拿鐵條打狗，中型體型黑狗被綁住，被打後不斷哀嚎閃躲，最後哀鳴聲變小，狀似受傷，男子最後還拿鐵條再補打幾下。

台中市議員江和樹、陳廷秀與清水警分局長鄭鴻文獲知，前晚連夜找狗、救狗，了解打狗原因；飼主表示，前晚他回家時被養了二年的狗突然咬傷，才會一時氣憤打狗，但狗沒事。

台中市動物保護防疫處表示，已派員趕往現場了解，並將針對行為人進行訪談；若發現情況屬實，將扣留犬隻進行收容安置。對於故意傷害動物情形，依動物保護法規定，可處一萬五千元以上、七萬五千元以下罰鍰。