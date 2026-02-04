台中梧棲各界慶祝農民節 全國唯一祭祀神農大帝祭典場面莊嚴隆重

梧棲區各界慶祝農民節祭祀神農大帝祭典，由台中市副市長鄭照新擔任主祀官，祈求國泰民安、風調雨順，五穀豐收。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲區各界四日在梧棲區農會本部盛大舉行一一五年農民節慶祝大會暨祭祀神農大帝祭典，這是全國唯一舉辦致祀神農大帝祭典的農會。由台中市副市長鄭照新擔任主祀官，他感謝優秀農民在農業領域的辛苦付出及偉大貢獻，期許農民與市府及農會繼續合作，為台中農業努力。

梧棲區各界慶祝農民節祭祀神農大帝祭典，由台中市副市長鄭照新等恭迎神農大帝、媽祖及土地至梧棲區農會本部。（記者陳金龍攝）

梧棲區各界上午七時三十分由神轎、大鼓陣、北管等民俗藝陣到大庄浩天宮、朝元宮、永天宮恭迎神農大帝、媽祖及土地公至梧棲區農會本部，九時先舉行祭拜神農大帝祭典，這是全國唯一舉辦致祀神農大帝祭典的農會，由台中市副市長鄭照新擔任主祀官，立委楊瓊瓔、台中市副議長顏莉敏、市議員楊典忠、梧棲農會理事長王振元、常務監事蔡全義、總幹事吳柏慧及各界人士二百多人一同致祭，祈求國泰民安、風調雨順，五穀豐收，場面莊嚴隆重。

廣告 廣告

慶祝農民節，會中邀請梧棲區農會家政班班員們精心的節目表演，一同為勞苦功高的農民喝采。（記者陳金龍攝）

鄭照新頒獎表揚傑出青農、傑出專業農民、傑出農家婦女、農業經營績效優良人員等一百七十人。他表示，感謝農民為民眾提供最優質的台中農產品，也梧棲農會隆重辦理農民節活動，特地舉辦神農大帝祈福大典，祈求風調雨順，讓農民能豐收。

梧棲區農會總幹事吳柏慧表示，農業是國家穩定發展的根基，而農民更是社會安定與繁榮的重要推手。農民節不僅象徵對農民群體的感謝與尊重，也希望藉此提升社會大眾對農業與農村發展的重視，感謝農民過去一年來辛勤耕耘、默默付出，並感謝農民為社會穩定與繁榮所作出的卓越貢獻與過去一年的辛勤耕作與不懈努力，為社會穩定與經濟發展所作出的卓越貢獻。

為了慶祝農民節，會中邀請梧棲區農會家政班班員們精心的節目表演，一同為勞苦功高的農民喝采。