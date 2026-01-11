台中梧棲尾牙變格鬥場！貨運司機酒後開打…他慘遭卡式爐砸頭滿臉血

記者吳泊萱／台中報導

台中梧棲貨運同業舉辦聯合尾牙，3名司機酒後互毆，其中1人被卡式爐打破頭送醫。（圖／翻攝畫面）

農曆年節將近，各行各業陸續開始吃尾牙，但在台中梧棲一家餐廳卻發生尾牙全武行。昨日（10日）晚間，貨運同業舉辦聯合尾牙活動，結果3名司機在酒後大打出手，其中1人慘遭卡式爐打破頭，幸好經送醫治療無大礙。由於3人均表示不提告，警方到場依社維法將3人移送偵辦。

10日晚間9時17分，警方接獲梧棲文化路二段某餐廳發生鬥毆衝突，立即派遣快打警力到場，員警抵達時，現場已無肢體衝突。經了解，餐廳當時正在舉辦貨運同業聯合尾牙，席間3名司機因先前工作不愉快，在酒後起衝突，大打出手。

警方表示，動手的3人分別為陳男（48歲）、邱男（47歲）、楊男，3人因先前工作嫌隙起口角，陳男爆粗口猛踹邱男，邱男夥同楊男反擊，期間陳男慘遭卡式爐打破頭，幸好經送醫治療無大礙。由於3人均表示不提告傷害罪，警方訊後依社會秩序維護法將3人移送偵辦。

警方呼籲，民眾飲酒切勿酒後開車，並應避免飲酒過量，以防酒精影響發生脫序或不發行為。另外，對於任何危害社會秩序或暴力行為，將依法嚴正執法，絕不寬貸。



