台中梧棲晚間815戶停電 台電搶修中：大雨導致設備故障

這次驚人的變身全因婷婷去基隆店家體驗了煙霧唇與造型改造，對比她平時在車上素顏直播、或是在溫泉餐廳咬著門票比讚的隨性私服照，這回的「純欲天花板」風格簡直是換了個靈魂！過去常被黑粉調侃像「阿義」的她，這次用實力封鎖了酸民嘴巴，粉絲紛紛揉眼睛驚呼「這第一眼以為...

styletc ・ 5 小時前 ・ 發表留言