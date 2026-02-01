台中梧棲爆虐狗！拿鐵條狂K 動保處：安置黑狗、飼主列入禁止飼養動物黑名單

即時中心／林韋慈報導

台中市梧棲區近日傳出一起虐狗事件，一名男子深夜持鐵條毆打飼養的黑狗，過程遭民眾拍下，並請議員協助。台中市動物保護防疫處昨（31）日晚間接獲通報後，隨即會同警方到場稽查，確認飼主確有持鋁製掃把毆打犬隻的行為，當場將犬隻扣留並送往動物醫院檢查，目前已收容安置。

動保處表示，犬隻送醫後發現左眼下方有外傷，已進行必要醫療處置並安排進一步檢查，初步未發現明顯骨折。針對外界質疑「扣留犬隻是否與影片中的受虐犬相同」，動保處強調，已與警方持續比對與調查，釐清相關疑點。

台中市議員江和樹也表示，事件曝光後引發民眾高度關注，已要求市府強力處理，並呼籲附近民眾提供線索，協助釐清犬隻身分與事發經過；警方也將配合動保處持續蒐證。對此，飼主向警方供稱，當晚返家時遭犬隻咬傷，一時氣憤才動手，並稱犬隻並無大礙。台中清水警分局表示，將配合動保處持續調查相關事證。

動保處指出，該名飼主除故意傷害犬隻外，另涉及未辦理寵物登記、未替犬隻絕育等違規情形，已違反動物保護法相關規定。依第30條第1項第1款等條文，最重可處新台幣34萬元罰鍰，並依規定列入禁止飼養動物黑名單。

動保處也呼籲，飼主如遇犬隻有行爲問題應尋求專業協助，勿以責打方式對待。如民眾目擊飼主有疑似虐待情形，請撥打1999或1959通報，動保處將依法處理，絕不縱容。

台中市動物保護防疫處秘書阮斐瑜說明梧棲虐狗事件。（圖／台中市政府提供）





