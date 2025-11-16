台中梧棲蛋行賣芬普尼蛋稱畜牧場告知檢驗合格 民眾退貨撲空

梧棲區龍忠蛋行販賣的蛋被驗出芬普尼代謝物超標，昨日業者拉下鐵門並未營業。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標列移動管制，台中市梧棲區龍忠蛋品行被發現九日曾進貨，蛋行老闆說，畜牧場稱檢驗合格才去載蛋；有民眾十六日要退貨卻撲空，也有網友將蛋行標註賣毒蛋。

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，五日起遭移動管制，台中市食安處十日在梧棲區龍忠蛋行查獲九日曾向文雅畜牧場進貨四千台斤，結果十四日出爐，檢出芬普尼代謝物含量零點零五ｐｐｍ（殘留容許量標準零點零一ｐｐｍ），與規定不符；有三千二百四十台斤已流入市面，供散客及三十五家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄。

龍忠蛋行林姓業者十五日在社群網路表示，十一月五日畜牧場接到移動管制，隔天馬上自主檢驗，彰化相關單位也拿去檢驗，十一月八日下午四時三十分接到畜牧場電話，表示彰化單位檢驗合格可以去載貨，九日上午八時多，他到畜牧場載蛋，並不是新聞說的畜牧場偷偷賣蛋。

有網友於網路上在此蛋行名稱後標註「賣毒蛋」。龍忠蛋行昨日上午拉下鐵門並未營業，有民眾開車載著十日購買的一箱雞蛋想要退貨卻撲空。民眾表示，家裡有十餘口人，用蛋量大，五、六年來都跟龍忠蛋行購蛋，十日前往買蛋時還特別詢問，老闆稱沒問題，所以買了三百元的雞蛋，已經吃了五、六顆蛋，前天看到新聞報導才知道蛋有問題，本來想來退蛋，未料蛋行沒開門，三百元的蛋只能自己吸收，打算將蛋全部打入田裡當肥料。