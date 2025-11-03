涉登載不實 台中梧棲豬場陳姓父子凌晨羈押禁見
〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署偵辦非洲豬瘟案，昨天持台中地院核發的搜索票，前往梧棲陳姓豬農父子住處、台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機的住居所等共4處執行搜索，並約談4人到案說明，經檢察官偵訊後，認定案關養豬場陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪嫌疑重大，今天凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准，陳姓司機和蘇姓司機則請回。
台中地檢署為持續釐清台中市梧棲區某養豬場檢出非洲豬瘟核酸陽性案的相關事實，昨天由賴謝銓、郭逵、林思蘋、康存孝、翁嘉隆等5名檢察官，率同法務部調查局台中市調查處、內政部警政署保七總隊、台中市政府警察局刑事警察大隊、清水分局及中檢重案支援中心檢察事務官，持台中地院核發的搜索票，前往梧棲陳姓父子、台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機的住居所等共計4處執行搜索，並約談上述被告4人到案說明。
經檢察官偵訊後，認定梧棲養豬場被告陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪嫌疑重大，並有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，今天凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准；另陳姓及蘇姓2名司機訊後諭知請回。
梧棲斃死豬數量兜不攏疑遭塗改 中檢證實已分案偵辦
台中非洲豬瘟案場廚餘蒸煮照片涉偽 地檢署要出手調查了
非洲豬瘟排除人車豬感染源 應變中心：應來自未完全蒸煮廚餘
獨家》中市府擅闖清消恐造成採檢「偽陰性」 專家分析原因一次看
按日計薪臨時人員擅入豬瘟案場清消扛責？ 中市動保處低調不回應
南投草屯養豬場傳豬隻死亡 家畜所派員初篩監測
